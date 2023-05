Występ w kultowym "Powrocie do przyszłości" miał być dla Michaela J. Foxa preludium do błyskotliwej, trwającej dekady kariery w Fabryce Snów. O zawodzie aktora Fox marzył od dziecka - na małym ekranie zadebiutował już jako 15-letni młodzieniec. Z biegiem czasu otrzymywał angaże do coraz bardziej rozpoznawalnych produkcji, a za swoje kreacje zdobywał prestiżowe nagrody - na swoim koncie ma on m.in. cztery Złote Globy i pięć statuetek Emmy. Wieść o nieuleczalnej chorobie gwiazdora była dla milionów jego fanów druzgocąca. W 2000 roku Fox wyznał, że od dziesięciu lat zmaga się z chorobą Parkinsona.

Michael J.Fox od 10 lat zmaga się z chorobą Parkinsona

To nieuleczalne schorzenie neurologiczne, u którego podstaw leży postępujący proces zwyrodnienia komórek nerwowych, objawia się stopniowym pogorszeniem sprawności ruchowej, zaburzeniami postawy ciała i spowolnieniem reakcji. Najbardziej dotkliwym skutkiem choroby, którą zdiagnozowano u aktora w wieku zaledwie 29 lat, okazały się problemy z pamięcią krótkotrwałą. "Zawsze z niezwykłą łatwością przychodziło mi zapamiętywanie nowych kwestii. Jednak podczas kręcenia moich ostatnich filmów miałem kilka ekstremalnych sytuacji. Walczyłem z samym sobą" - wyznał w jednym z wywiadów.

W kolejnych latach Fox coraz rzadziej pojawiał się na ekranie. Jego występy gościnne w popularnych serialach, takich jak "Orły z Bostonu", "Wołanie o pomoc" czy "Żona idealna", za każdym razem spotykały się z pozytywnym odbiorem widzów i krytyków. W 2020 roku Fox wystąpił w dwóch odcinkach serialu "Sprawa idealna", powracając do roli bezwzględnego prawnika Louisa Canninga. W nowym wywiadzie udzielonym magazynowi "Empire" aktor przyznał, że podczas pracy nad tym projektem choroba Parkinsona boleśnie dała o sobie znać - gwiazdor zaczął mieć poważne problemy z zapamiętywaniem kwestii.

