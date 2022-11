Michael Douglas zmienił wygląd. Wybuchła afera

78-letni Michael Douglas przyzwyczaił fanów do srebrzystych pasm zamaszyście odgarniętych do tyłu. Zdaje się, że część nawet za bardzo, bo do zafarbowanych na kasztanowo włosów aktora odnieśli się bardzo serio. I z umiarkowaną aprobatą.

Michael Douglas /Jeff Kravitz/FilmMagic /Getty Images