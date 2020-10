​Michael B. Jordan zadebiutuje jako reżyser trzecią częścią filmu "Creed"?

Szykuje się kolejna odsłona bokserskiej sagi o przygodach pięściarza Adonisa Creeda. To kontynuacja świetnie przyjętego spin-offu innej legendarnej serii filmów, których głównym bohaterem był grany przez Sylvestra Stallone'a Rocky Balboa. Popularny "Sly" wyreżyserował cztery z sześciu części "Rocky’ego", a teraz do reżyserii filmu "Creed 3" przymierzany jest gwiazdor tej serii, Michael B. Jordan.

Michael B. Jordan nie tylko zagra w trzeciej części "Creeda", ale też ją wyreżyseruje? /materiały prasowe

Jeśli Jordan wyreżyseruje trzecią część filmu "Creed", będzie to reżyserski debiut tego popularnego aktora, któremu sławę przyniosła właśnie rola Adonisa Creeda, syna najlepszego przyjaciela Rocky'ego, Apollo Creeda. W pierwszej części filmu Adonis zdobył tytuł bokserskiego mistrza świata, by w drugiej obronić pas w walce z synem zabójcy swojego ojca, Ivana Drago. W filmach serii "Creed" pojawili się do tej pory znani z "Rocky'ego" Sylvester Stallone i Dolph Lundgren. Stallone za rolę w pierwszej odsłonie serii był nominowany do Oscara.



Wiele będzie zależeć jrdnak od tego, czy Jordan przyjmie tę propozycję. "Obiecałem Michaelowi B. Jordanowi, że dostanie szansę wyreżyserowania trzeciego 'Creeda'. W ubiegłym roku, podczas naszej rozmowy, zaproponowałem mu, że oprócz zagrania w filmie "Creed 3", otrzyma też możliwość wyreżyserowania go" - mówił wcześniej producent serii, Irvin Winkler.

Nieznana jest fabuła trzeciej części "Creeda". Fanów bokserskiej sagi z pewnością ucieszyłby powrót do cyklu jeszcze jednej kultowej postaci z serii "Rocky" - Clubbera Langa granego przez Mra T. Choć wydaje się, że jeśli taki powrót nastąpi, to jedynie w postaci epizodu. Scenariusz filmu "Creed 3" napisze Zach Baylin, scenarzysta powstającego właśnie filmu biograficznego "King Richard", opowiadającego o ojcu sióstr Venus i Sereny Williams.

Michael B. Jordan to obecnie jeden z najbardziej rozchwytywanych aktorów młodego pokolenia. Na premierę czeka już film na podstawie książki Toma Clancy'ego "Bez skupułów", w którym zagra główną rolę Johna Clarka. Nazwisko Jordana wiązane jest też z filmem "Methuselah", w którym ma się on wcielić w postać tysiącletniego mężczyzny, mistrza survivalu. Aktor zagra również w nowym filmie Ryana Cooglera "Wrong Answer". Będzie to jego czwarta współpraca z tym reżyserem po filmach "Fruitvale", "Creed: Narodziny legendy" oraz "Czarna Pantera".