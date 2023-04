"Miasto w ogniu": Austin Butler zagra w ekranizacji głośnej powieści

Austin Butler zachwycił jako Elvis

Za występ w "Elvisie" Austin Butler otrzymał m.in. Złoty Glob, nagrodę People's Choice, statuetkę AACTA, a także nominacje do BAFTA, Critics' Choice i Oscara. Choć produkcja Baza Luhrmanna , która zadebiutowała w polskich kinach latem zeszłego roku, zebrała mieszane recenzje, krytycy zgodnie okrzyknęli kreację odtwórcy tytułowej roli mianem wybitnej. Nawet żona zmarłego "Króla Rock and Rolla" Priscilla Presley w opublikowanym w mediach społecznościowych poście orzekła, że Butler zagrał jej męża "znakomicie".

"Miasto w ogniu": Austin Butler w ekranizacji powieści

31-letni gwiazdor po wcieleniu się w Elvisa Presleya w biografii króla rock’n’rolla stanie przed kolejnym poważnym wyzwaniem aktorskim. Będzie kreować główną rolę w ekranizacji kryminału "Miasto w ogniu" Dona Winslowa. Zagra żołnierza irlandzkiej mafii, który z czasem zostaje szefem tej organizacji przestępczej.

Zdjęcie Austin Butler w scenie z filmu "Elvis" / materiały prasowe

Kreacja w ekranizacji "Miasta w ogniu" będzie dla Austina Butlera pierwszą wiodącą rolą od superprodukcji "Elvis". Poza aktorską płaszczyzną, podejmie się również zadań związanych z produkcją. Będzie to jego debiut jako producenta. Jak informuje serwis Deadline, projekt, za którym stoi wytwórnia Sony Pictures 3000, jest dopiero na początku prac przygotowawczych.

Miasto w ogniu": Fabuła

Książka, która jest kanwą filmu, ukazała się w Polsce rok temu, nakładem wydawnictwa HarperCollins Polska. Oficjalny opis książki kreśli następującą fabułę: "Providence, Rhode Island, 1986 rok. "29-letni Danny Ryan, robotnik portowy, kochający mąż i wierny przyjaciel, od czasu do czasu wykonuje usługi dla irlandzkiej mafii, która kontroluje większą część miasta. Danny pragnie jednak w życiu czegoś więcej i marzy o tym, by zacząć od nowa, gdzie indziej. Jednak kiedy współczesna Helena Trojańska doprowadza do wojny między rywalizującymi gangami, Danny zostaje wplątany w konflikt, przed którym nie ma ucieczki. Na jego barki spada ochrona domu, rodziny oraz przyjaciół, którzy są mu bliżsi niż bracia". Głównym przeciwnikiem Ryana jest włoska mafia.

Dzieło Winslowa zaplanowane jest jako trylogia. Druga część, zatytułowana "City of Dreams", 18 kwietnia będzie miała premierę w USA. Butler ma nadzieję, że i film, nad którym pracuje, będzie miał kontynuację.