Kinematografia wielokrotnie upominała się o Jezusa, a zaprezentowanie jego życia, śmierci czy zmartwychwstania stawało się życiowym wyzwaniem dla reżyserów, których temat ten fascynował z diametralnie różnych nieraz powodów. Chęć zaistnienia poprzez stworzenie filmu o najbardziej fascynującej postaci naszej ery, przyciągnięcie do kin milionów katolików i w efekcie zarobienie dzięki temu dużej ilości pieniędzy, oddanie fascynacji wyznawanej przez siebie religii - to ich najczęstsze motywacje.

Nieważne jednak, czy powstający film miał być hołdem, zmuszeniem do głębszych przemyśleń, czy jedynie atakiem wymierzonym w religię i jej najważniejszego "przedstawiciela", zawsze wzbudzał kontrowersje z tych czy innych powodów. Ciężko się zresztą temu dziwić - Syn Boży jest dla każdego człowieka kimś innym, stąd taka, a nie inna wizja twórcy niemal musi rodzić wewnętrzny sprzeciw przeciwko prezentowanemu nam wizerunkowi Mesjasza.

Filmem o Jezusie, który wzbudził największe emocje w ostatnich latach, jest bez wątpienia "Pasja" (2004) w reżyserii Mela Gibsona . W swoim obrazie ten amerykański reżyser i aktor zaprezentował wstrząsającą wizję ostatnich dwunastu godzin z życia Zbawiciela.

Jednocześnie Gibson starał się, aby jego dzieło było możliwie najwierniejsze przekazom historycznym, biblijnym oraz teologicznym. Aby podkreślić autentyczność opowiadanej historii, aktorzy posługują się w produkcji dwoma wymarłymi językami: aramejskim i łaciną.

W roli Jezusa obsadzony został Jim Caviezel , znany wcześniej z udziału w takich obrazach, jak: "Cienka czerwona linia" czy "Hrabia Monte Christo" . Gibson tłumaczył tę decyzję faktem, że jego uwagę "przykuł przenikliwy wzrok aktora i jego szczery wyraz twarzy, które w sposób wyjątkowy, bez słów, mogły oddać istotę miłości i miłosierdzia". Caviezelowi towarzyszyły na ekranie m.in. Maia Morgenstern (Maria) i Monica Bellucci (Maria Magdalena).

"Pasja" zasłynęła przede wszystkim z niezwykle naturalistycznych scen przemocy, której poddawany był Jezus. Ich brutalizm powodował, że widzowie tracili przytomność na seansach - męka Chrystusa stawała się dla odbiorców przeżyciem traumatycznym.

Co ciekawe, krytycy zarzucali amerykańskiemu twórcy, że nie tylko jest rozmiłowanym w sadystycznej przemocy antysemitą, ale także to, że się powtarza. Estetyczne i dramaturgiczne upodobania zwróciły ich uwagę na jaskrawe podobieństwa "Pasji" z... produkcją "Braveheart - Waleczne serce" . Jezus u Gibsona, podobnie jak William Wallace, podejmuje nierówną walkę, daje ludowi nadzieję, początkowo odnosi małe zwycięstwa. Tak samo zostaje zdradzony, podobnie cierpi, a jego śmierć prowadzi do ostatecznego zwycięstwa.

Mimo wszystkich zarzutów, obraz twórcy "Apocalypto" był jak dotąd zdecydowanie najmocniejszym przedstawieniem Pasji, z jakim można się było spotkać w kinie.

Wideo