Meryl Streep: 34. nominacja do Złotych Globów

Nazwisko Meryl Streep znów znalazło się na liście osób nominowanych do Złotych Globów. Gwiazda tym razem będzie walczyć o statuetkę w kategorii najlepsza drugoplanowa rola żeńska rola w serialu, miniserialu albo filmie telewizyjnym. To już 34. nominacja do tej nagrody w karierze Streep. Pierwszą dostała równo 40 lat temu.

Meryl Streep ma już w domu dziewięć Złotych Globów /Michael Tran/FilmMagic /Getty Images

W tegorocznej edycji Złotych Globów Meryl Streep została wyróżniona nominacją w kategorii najlepsza drugoplanowa rola żeńska w serialu, mini serialu albo filmie telewizyjnym. Przyznano ją jej za kreację w drugim sezonie serialu "Wielkie kłamstewka" stacji HBO. Tym samym aktorka zyskała szansę na zdobycie dziesiątej statuetki i pobiła rekord w liczbie nominacji do tej nagrody. Rekord, który należał do... niej samej.

O statuetkę Złotego Globu aktorka powalczy z Patricią Arquette ("The Act"), Heleną Bonham Carter ("The Crown"), Toni Collette ("Niewiarygodne") i Emily Watson ("Czarnobyl").

Swoją pierwszą nominację do Złotych Globów aktorka zdobyła w 1979 roku za rolę w filmie "Łowca jeleni". Rok później znów została nominowana i wtedy już zdobyła pierwszą w życiu statuetkę Złotego Globu. Dostała ją za rolę w filmie "Sprawa Kramerów". Dziewiątą i, jak dotąd, ostatnią nagrodę aktorka odebrała w 2012 roku za rolę w filmie "Żelazna Dama". Czy w tym roku zyska kolejną, tego dowiemy się już 5 stycznia 2020 roku podczas gali rozdania Złotych Globów.

Streep to jedna z najbardziej utytułowanych aktorek w historii kina. Na swoim koncie ma trzy Oscary za role w filmach "Żelazna Dama" (2011), "Wybór Zofii" (1982) i "Sprawa Kramerów" (1979). Do tej nagrody była nominowana tak często, że podczas jednej z gal Oscarowych prowadzących żartował, że jeśli w danym roku Streep nie ma szans na Oscara, to ceremonia jest nieważna.

Warto przypomnieć, że swój wkład w sukcesy Meryl Streep miała polska aktorka Elżbieta Czyżewska. Gwiazda sama przyznawał w wywiadach, że Czyżewska była dla niej inspiracją przy roli w "Wybór Zofii" i określiła ją jako "jedną z najbardziej fascynujących kobiet", jakie znała.