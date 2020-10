​Mena Suvari spodziewa się pierwszego dziecka

41-letnia ​Mena Suvari, aktorka znana m.in. z filmu "American Beauty", jest w ciąży. Jak sama podkreśla, właśnie spełnia się jej największe marzenie. Wraz z mężem Michaelem Hopem nie posiadają się z radości, że ich rodzina powiększy się o długo wyczekiwanego syna. Jak informuje magazyn "People", gwiazda jest w połowie drugiego trymestru.

"Mam 41 lat i dla wielu jestem już jedną nogą w grobie" - sarkastycznie opisała realia panujące w Hollywood Mena Suvari. Aktorka nie ukrywała też, że stale powtarzające się negatywne testy ciążowe także nie miały na nią i jej męża pozytywnego wpływu. Marzenie o ciąży stawało się coraz mniej realne.



"Byłam tym tak bardzo zmęczona, że przestałam o tym myśleć i wybrałam się w podróż do Gruzji, gdzie miałam plan zdjęciowy" - przyznała gwiazda. I to tam poczuła, że coś w jej organizmie się zmieniło.



"Początkowo myślałam, że to nic innego, jak jet lag, na który zawsze byłam bardzo wrażliwa" - opowiedziała Mena Suvari.

"Ale pod koniec lipca pojawiły się kolejne objawy i zdecydowałam się zrobić test ciążowy. Był pozytywny. To była ogromna niespodzianka i absolutny cud. To było coś, czego pragnęliśmy od samego początku, ale po tylu porażkach, kilka miesięcy wcześniej daliśmy sobie spokój. I może to, że wreszcie odpuściłam, sprawiło, że się udało" - wyznała aktorka.

Teraz gwiazda jest niemal w połowie drugiego trymestru i spełnia swoje zachcianki. Jak sama przyznaje, głównie są to owoce i dania kuchni indyjskiej. Na rozwiązanie czeka z ogromną ekscytacją, bo nie wyklucza naturalnego porodu w domu w towarzystwie położnej.