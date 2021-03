Melissa McCarthy i Octavia Spencer jako superbohaterki

Melissa McCarthy i Octavia Spencer będą gwiazdami superbohaterskiej komedii "Thunder Force", która na platformę streamingową Netflix trafi już 9 kwietnia. Gigant streamingowy właśnie opublikował pierwszy pełny zwiastun tej produkcji.

Melissa McCarthy i Octavia Spencer w scenie z filmu "Thunder Force" /materiały prasowe

McCarthy i Spencer w filmie "Thunder Force" wcielają się w role przyjaciółek z dzieciństwa, które spotykają się po latach. Emily Stanton (Spencer) to odnosząca sukcesy naukowiec, która opracowała formułę umożliwiającą zwykłym ludziom posiadanie supermocy. Z kolei Lydia (McCarthy) wbrew zakazom, daje sobie wstrzyknąć substancję, dzięki której zyskuje nieprawdopodobną siłę.



Wkrótce okazuje się, że jej przyjaciółka Emily też ma specjalną umiejętność - umie stawać się niewidzialna. Obie kobiety postanawiają założyć tytułową "Grupę Grzmot" i sprawdzić swoje umiejętności w walce z przestępcami. Tymczasem w mieście pojawia się nowy złoczyńca znany jako Król (Bobby Cannavale). Wkrótce Chicago staje się areną walk superbohaterek i superłotrów.

Reżyserem filmu "Thunder Force" jest Ben Falcone, który współpracował już z Melissą McCarthy (a prywatnie jest jej mężem) przy takich komediach, jak "Tammy", "Szefowa", "Dusza towarzystwa" i "Superintelligence". Nowy film tego duetu zapowiada się jako widowiskowa komedia wyśmiewająca schematy znane z kina superbohaterskiego.



Warto zauważyć, że będzie to drugi film Netfliksa w niedługim czasie, w którym podjęty zostanie temat specjalnej formuły umożliwiającej zwykłym ludziom zostanie superbohaterami. Wcześniej pomysł ten został wykorzystany w filmie "Power" z Jamiem Foxxem.

Dla Melissy McCarthy to drugie w ostatnim czasie spotkanie z kinem superbohaterskim. Aktorkę zobaczymy też w niewielkim epizodzie w filmie "Thor: Love and Thunder". Wcieli się w nim w rolę aktorki grającej boginię Helę, postać, którą w filmie "Thor: Ragnarok" zagrała Cate Blanchett. Podobnie jak w "Ragnaroku", także i w "Love and Thunder" znajdzie się scena przedstawienia teatralnego, w którym odgrywane są wydarzenia z poprzedniego filmu. Obok McCarthy zobaczymy w niej Matta Damona (Loki), Luke'a Hemswortha (Thor) oraz Sama Neilla (Odyn).

W filmie "Thunder Force" występują również Pom Klementieff, Melissa Leo, Tyrel Jackson Williams, Sarah Baker, Melissa Ponzio, a także Jason Bateman, który pojawia się w ostatniej scenie zwiastuna jako Crab Man.

"Thunder Force" to jedna z 71 oryginalnych produkcji filmowych Netfliksa, które w tym roku mają się pojawić na tej platformie streamingowej. Innymi takimi tytułami, jakie pojawią się tam w kwietniu obok "Thunder Force" będą południowokoreański dramat "Noc w raju", horror "Things Heard and Seen" z Amandą Seyfried i japoński thriller psychologiczny "Ride or Die".