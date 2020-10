​Mel Gibson w nowym filmie twórcy "Adrenaliny"

Mark Neveldine, współtwórca wybuchowej "Adrenaliny" z 2006 roku, przygotowuje się do realizacji kolejnego filmu. Będzie to sensacyjny thriller zatytułowany "Panama". W jednej z głównych ról zobaczymy w nim Mela Gibsona. Partnerował on będzie gwieździe serialu "Yellowstone", Cole'owi Hauserowi.

Lista nowych projektów, z którymi związany jest Mel Gibson, jest obecnie bardzo długa / Isabel Infantes/PA Images /Getty Images

Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", zdjęcia do filmu "Panama" mają rozpocząć się w Portoryko w grudniu tego roku. Scenariusz filmu napisali Daniel Adams i William R. Barber. Jego bohaterem będzie były komandos James Becker (Hauser), który wyrusza do Panamy z misją sfinalizowania transakcji sprzedaży broni. To zadanie zbiegnie się w czasie z amerykańską inwazją na Panamę, do której doszło w grudniu 1989 roku. Mel Gibson wcieli się w rolę byłego dowódcy głównego bohatera, który powierza mu tę misję. Film został oparty na prawdziwej historii. Mel Gibson i Cole Hauser pracowali już razem przy produkowanym przez Gibsona filmie "Paparazzi" z 2004 roku.



Również w Portoryko realizowane będą zdjęcia do kolejnego filmu z udziałem Mela Gibsona. To sensacyjny thriller "Leo from Toledo". Według wcześniejszych informacji jego reżyserią miał zająć się Joe Carnahan, jednak portal "The Hollywood Reporter" podaje, że zrealizują go bracia Eshom i Ian Nelmsowie, twórcy innego filmu z Gibsonem czekającego na premierę: "Fatman", w którym aktor wciela się w postać świętego Mikołaja.

Wideo "Fatman": Official Trailer

Nie są to wszystkie projekty, z którymi związany jest Mel Gibson. Popularnego aktora zobaczymy też w thrillerze science-fiction "Boss Level", którego zwiastun opublikowano kilka dni temu. Jego akcja rozgrywać się będzie jednego dnia, a opowie o policjancie, który utknął w pętli czasowej, dokładnie w dniu swojej śmierci. W rolach głównych wystąpili w nim Frank Grillo, Naomi Watts, Michelle Yeoh i Annabelle Wallis.

Listę nowych projektów Mela Gibsona uzupełnia ekranizacja książki "Last Looks" Howarda Michaela Goulda. Jej bohaterem będzie zhańbiony były policjant, który odcina się od świata w leśnej samotni. Zmienia się to, gdy zostaje zatrudniony do pomocy w śledztwie dotyczącym morderstwa. Obok Gibsona w "Last Looks" wystąpią m.in. Charlie Hunnam, Morena Baccarin, Clancy Brown, Rupert Friend i Dominic Monaghan.