Mel Gibson: Jedna noc w radiu

W środę 9 czerwca w Paryżu rozpoczęły się prace na planie thrillera zatytułowanego „On the Line” („Na linii”). W głównej roli wystąpi w nim Mel Gibson. Jak informuje portal „ScreenDaily”, słynny aktor wcieli się w nim w rolę obrazoburczego gospodarza radiowego programu typu talk show. Reżyserem filmu jest Romuald Boulanger, autor „Niebezpiecznego pokera”.

Mel Gibson /John Phillips /Getty Images

Reklama

Romuald Boulanger jest odpowiednią osobą do wyreżyserowaniu filmu o gospodarzu radiowego talk show, bo sam kiedyś prowadził taki właśnie program. Bohater, w którego rolę wcieli się Gibson, będzie musiał stawić czoła wrogo nastawionemu słuchaczowi, który zadzwonił do radia. Akcja filmu rozegra się w trakcie jednej nocy.



W pozostałych rolach w filmie "On the Line" wystąpią Kevin Dillon ("The Doors"), Enrique Arce ("Dom z papieru"), William Moseley ("Opowieści z Narnii") oraz Nadia Fares ("Purpurowe rzeki"). Producentem filmu jest studio Fortitude International, które ostatnio zakończyło zdjęcia do takich filmów jak "First Love" z Diane Kruger, "Mack & Rita" z Diane Keaton oraz "Shriver" z Kate Hudson, Michaelem Shannonem, Donem Johnsonem i Zachem Braffem.



Z kolei Mel Gibson niedawno zakończył zdjęcia do dramatu "Father Stu", gdzie zagrał u boku Marka Wahlberga. Wyreżyserowany przez Rosalind Ross film opowie prawdziwą historię ojca Stuarta Longa - boksera, który został księdzem. W tytułowej roli wystąpił Wahlberg, a Gibson wcielił się w rolę jego ojca. W filmie wystąpiła również Teresa Ruiz, gwiazda serialu "Narcos: Meksyk". Zagrała dziewczynę Longa.



Reklama

Lista przyszłych projektów Mela Gibsona jest o wiele dłuższa. Aktor ukończył też zdjęcia do sensacyjnego thrillera "Last Looks", gdzie zagrał u boku Charliego Hunnama i Moreny Baccarin. Film opowie historię zhańbionego policjanta, który zaszywa się w leśnej samotni. Odnajduje go jednak prywatny detektyw, który zatrudnia go do pomocy w śledztwie w sprawie morderstwa. Kilka filmów z udziałem Gibsona jest w fazie postprodukcji. To "Panama", "Dangerous", "Agent Game" oraz "Bandit".



Wśród zapowiedzianych projektów reżyserskich Gibsona jest remake "Dzikiej bandy" oraz kontynuacja "Pasji". Nie wiadomo jednak, kiedy, i czy w ogóle, miałyby się rozpocząć do nich zdjęcia.