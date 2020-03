Meghan Markle wraca do show-biznesu

3 kwietnia na Disney+ trafi dokument „Elephant”, którego narratorką jest Meghan Markle.

Meghan Markle /Ian Vogler/Pool via REUTERS /Getty Images

Ostatni raz Meghan Markle można było zobaczyć na małym ekranie w 2018 roku. Zagrała wtedy w odcinku serialu "W garniturach" zatytułowanym "Good-Bye". Karierę aktorską Meghan przerwał ślub z księciem Harrym. Teraz będzie można oglądać film, w którym usłyszymy jej głos - jest bowiem jego narratorką. To jej pierwszy kontakt z show-biznesem od momentu, gdy została księżną Sussex.

"Elephant", którego narratorką jest Meghan Markle, opowiada historię słoni zamieszkujących afrykańską pustynie Kalahari. Wodopój, z którego dotychczas korzystały, wysycha, co zmusza je do poszukiwania wody. Podczas trwającej osiem miesięcy wędrówki słonie pokonają półtora tysiąca kilometrów, chodząc od jednej wpół wyschniętej oazy do następnej.



Ekipa filmowa z reżyserem Markiem Linfieldem otrzymała pozwolenie na umieszczenie swoich kamer w dowolnych miejscach dziewiczych terenów Afryki, co pozwoliło im na filmowanie słoni przez kilka miesięcy bez ingerencji w ich rytuały i przyzwyczajenia.



Główną bohaterką "Elephant" jest 50-letnia słonica Gaia oraz jej 40-letnia siostra Shanti, która jest gotowa do tego, by przejąć przywództwo nad stadem na wypadek śmierci Gai. Film trwa 85 minut, a Meghan Markle jest wymieniona w napisach końcowych jako "Meghan, księżna Sussex".



Zgodnie z porozumieniem zawartym z królową Elżbietą II, wraz z dniem 31 marca tego roku Meghan Markle oraz jej mąż książę Henryk, oficjalnie przestaną pełnić funkcję członków rodziny królewskiej. To pokłosie ich podjętej w styczniu decyzji o odejściu z rodziny królewskiej. Meghan i Harry chcieliby się teraz skupić na swoim synu Archiem, a dla byłej aktorki to okazja do tego, by znów wrócić do grania.

Również 3 kwietnia na Disney+ zadebiutuje inny dokument przyrodniczy "Dolphin Reef", którego narratorką jest Natalie Portman. Pojawienie się tej platformy streamingowej w Polsce planowane jest na przyszły rok.