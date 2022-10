Megan Fox jest gwiazdą światowego kina. Wystąpiła w takich produkcjach jak "Transformes", "Żółwie Ninja" czy też "Bad Boys II". Za swoją pracę aktorka otrzymała aż dwie złote statuetki Teen Choice. Według wielu ludzi uznawana jest za jedną z najpiękniejszych kobiet na całym świecie. Jakiś czas temu rozstała się z Brianem Austinem Greenem i postanowiła zmienić coś w swoim życiu.

Megan Fox: Rozstanie z Greenem jej służy. Stawia na zmianę wizerunku!

Gwiazda filmowa nie kryje, że relację ze swoim małżonkiem Brianem Austinem Greenem chciała zakończyć już w 2015 roku. Jednak oficjalne informacje o ich rozstaniu pojawiły się dopiero w 2020 roku. Do rozwodu doszło w 2021 roku. Para rozeszła się po 10 latach małżeństwa. Aktorka ma z mężczyzną trójkę synów.

36-latka przez długi czas nie zmieniała niczego w swoim wglądzie. Stawiała na długie, czarne włosy, charakterystyczny makijaż oraz elegancki styl ubioru. Dodawało to jej szczególnego uroku. Jednak aktorka postanowiła przerwać tę rutynę i po zakończeniu związku zdecydowała się na większą zmianę swojego wizerunku.

Megan Fox: Wielka zmiana. Co na to fani?

W swoim ostatnim poście na Instagramie gwiazda pochwaliła się z fanami swoim wyglądem. Aktorka dodała zdjęcie, na którym w nowym kolorze i specjalnej stylizacji, w której wybiera się na tydzień mody w Paryżu. Przefarbowała włosy na platynowy blond.

Pod zdjęciem porównała się do Rodu Targaryen z "Gry o Tron" i "Rodu Smoka". Wynika to z faktu, iż każdy członek należący do tej rodziny ma włosy w odcieniu srebrno-złotym. Aktorka dodała pod swoją fotografią następujący wpis:

"Zdzirowata, ale pilna Targaryen jedzie do Paryża".

Fani nie kryją swojego zaskoczenia i zafascynowania wyglądem Fox. Pod jej postem napisali wiele komentarzy chwalących jej metamorfozę.

"Jesteś przepiękna"

"Szczęka opada"

"Europa tak dobrze na tobie wygląda" - napisali internauci.





