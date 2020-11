Megan Fox ostro do byłego męża

Z okazji Halloween Brian Austin Green opublikował na Instagramie swoje zdjęcia w przebraniu yeti. Ale na fotografii oprócz aktora widać też jego czteroletniego syna. Journey pozuje w stroju Spider-Mana, ale bez maski. Nie spodobało się to byłej żonie Greena, Megan Fox. W komentarzu pod postem ostro zganiła go, że publikuje w sieci wizerunek ich dziecka.

"Dlaczego Journey musi być nam tym zdjęciu? To nie problem je wyciąć (chodzi o pozostałe dzieci Fox i Greena, mają ich troje - przyp. red.). Albo wybrać te zdjęcia, na którym ich nie ma. Wczoraj miałam z nimi świetne halloween i mogłeś zobaczyć, że w ogóle są nieobecni w moich mediach społecznościowych" - wygarneła swojemu byłemu mężowi Megan Fox w komentarzu pod zamieszczonym przez niego zdjęciem.



Na tych zarzutach aktorka jednak nie poprzestała. "Wiem, że kochasz swoje dzieci. Ale dlaczego wykorzystujesz je do odstawiania szopki na Instagramie? Jesteś tak nawiedziony na punkcie tego, żeby przedstawiać mnie jako nieobecną matkę, a siebie jako wiecznie oddanego, wzorcowego ojca" - napisała Fox. Gwiazdor "Beverly Hills, 90210" wziął sobie jej słowa do serca i zamieścił raz jeszcze to samo zdjęcie z Halloween, ale już z ukrytym wizerunkiem syna.

Megan Fox i Brian Austen Green byli małżeństwem od 2010 do 2020 r. Mają trzech synów: 8-letniego Noaha, 6-letniego Bodhiego i 4-letniego Journeya. Po rozstaniu podzielili się opieką nad dziećmi po połowie. Green potwierdził koniec ich związku w maju na swoim podcaście. Przy okazji wyznał, jak wiele wciąż dla niego znaczy Megan.



"Zawsze będę ją kochał. Wiem, że ona też zawsze będzie mnie kochać i nadal będziemy rodziną. To, co razem stworzyliśmy, jest wyjątkowe. (...) Wciąż planujemy jeździć na rodzinne wakacje, żeby nie odbiło się to na dzieciach, ale to dość kiepskie uczucie, kiedy nagle coś się zmienia po tylu latach. (...) Chcę utrzymywać z Megan przyjacielskie relacje. Była moją najbliższą przyjaciółką przez 15 lat i nie chcę tego stracić" - zwierzył się.

Fox spotyka się obecnie z raperem i aktorem Machine Gun Kelly. Poznała go na planie filmu "Midnight in the Switchgrass".