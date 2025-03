Media społecznościowe to nie jej świat. Mówi stanowcze "nie" producentom

Scarlett Johansson - media społecznościowe to nie jej świat

"Dzisiaj dostałam maila od Universal Pictures z pytaniem, czy rozważyłabym dołączenie do Instagrama w związku z premierą 'Jurassic World: Odrodzenie'" - wyznała Johansson w rozmowie z "InStyle". "Czuję dużą presję, by wejść w media społecznościowe" - dodała, przyznając, że nie jest przekonana do tego kroku. "Nie czuję, że mogę to zrobić i pozostać wierna sobie."

Aktorka podkreśla, że autentyczność jest dla niej kluczowa. "Gdybym była osobą, która naprawdę lubi media społecznościowe, wskoczyłabym na ten wóz. Ale tak nie jest. I myślę, że film i tak odniesie sukces."

Na koniec Johansson przyznała, że utożsamia się z piosenkarką Chappell Roan, której rosnąca sława również budzi u niej mieszane uczucia. "Lubię być w swoich myślach, niezależnych od tego, co inni o mnie myślą. Nie lubię być skrępowana" - podsumowała gwiazda.

"Jurassic World: Odrodzenie" - o czym jest film?

Akcja filmu będzie się rozgrywała 5 lat po wydarzeniach z "Jurassic World: Dominion" z 2022 roku.

W zwiastunie produkcji widzimy jak ekspertka od operacji specjalnych, Zora Bennett i Henry Loomis, paleontolog, będą musieli wybrać się w podróż na odludny ląd, by zdobyć DNA największych dinozaurów, które może spowodować przełom w medycynie. Niestety ich zadanie nie będzie łatwe. Na swojej drodze spotkają najbardziej niebezpieczne gatunki, które nie zostały zakwalifikowane do oryginalnego Parku. Czy im się uda?

"Jurassic World: Odrodzenie" wejdzie do kin 2 lipca 2025 roku.

Na ekranie zobaczymy Scarlett Johansson, Jonathana Baileya, Mahershalę Alego, Ruperta Frienda, Manuela Garcię-Rulfo, Deva Patela, Colmana Domingo i Lily Collins. Za kamerą stanął Gareth Edwards, autor "Twórcy" i "Łotra 1. Gwiezdne wojny — historie". Scenariusz napisał David Koepp, odpowiadający za sukces kultowej pierwszej części "Parku Jurajskiego".