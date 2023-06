"Mavka i strażnicy lasu": Wielki hit ukraińskich kin

Pomimo wojny - podczas której animatorzy pracowali w schronach - "Mavka i strażnicy lasu" stała się najbardziej dochodową produkcją ukraińską. Sprzedano ją do ponad 80 krajów. W samej Ukrainie do kin na animację poszło już 1,2 mln widzów. Anglojęzyczna wersja miała światową premierę 1 marca, polską zapowiedziano na 4 sierpnia.



Filmową historię oparto na motywach starosłowiańskich mitów i podań. W ostępach magicznego lasu kryje się źródło życia, którego strzeże wróżka Mavka. Nigdy dotąd żaden człowiek nie zakłócił panującego tu odwiecznego porządku, a zamieszkujące okolicę zwierzęta i mityczne stworzenia nie wiedzą, co to strach. Do tego świata przybywa utalentowany człowiek, muzykant Łukasz. Pomiędzy nim i Mavką rodzi się uczucie. Sielance zagraża jednak próżna, chciwa i bezduszna księżniczka, która dowiedziawszy się o magicznej mocy źródła życia, postanawia je zawłaszczyć, by na zawsze zachować młodość - pisze dystrybutor filmu, Monolith Films.

Reklama

W polskiej wersji językowej tytułowej bohaterce głosu użyczyła Roksana Węgiel.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mavka i strażnicy lasu" [trailer] materiały prasowe

"Mavka i strażnicy lasu": Powstanie serial

Jak teraz donosi magazyn "Variety", film wyreżyserowany przez Olega Malamuzha , Oleksandrę Ruban i wyprodukowany przez ukraińskie Animagrad Studio, dał zaczątek "uniwersum Mavki", bowiem wspomniani twórcy już pracują nad 12-odcinkowym serialem o przygodach uroczej bohaterki i jej przyjaciół. Ta produkcja powstaje we współpracy z niezależnym francuskim studiem animacji TeamTO, co ma zaowocować wyjątkowymi efektami wizualnymi.

"Serial będzie prequelem filmu. Jego akcja ma się rozgrywać tuż po bitwie pomiędzy ludźmi a Leszym (w mitologii słowiańskiej demonem lasu, jego panem i strażnikiem - przyp. red.), która miała miejsce, gdy większość mieszkańców lasu była pogrążona w głębokim zimowym śnie" - powiedziała, cytowana przez "Variety", Kseniya Baranova z Film.UA Group (grupy firm z branży produkcji filmowej i telewizyjnej, do której należy Animagrad Studio). Zapowiedziała też, że w każdym z 12 odcinków Mavka i jej przyjaciele będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom, które pomogą przywrócić porządek i harmonię w lesie.