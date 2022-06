Maureen Arthur nie żyje

Wiadomości

Nie żyje Maureen Arthur, znana hollywoodzka aktorka, gwiazda takich filmów, jak "Jak dojść na szczyt i się nie zmęczyć", "A Man Called Dagger", "The Love God?" i "How to Commit Marriage" oraz serialu "Mork i Mindy". Miała 88 lat.

Maureen Arthur /Bob Carey/Los Angeles Times /Getty Images