Matthew McConaughey rozwiózł 110 tysięcy maseczek do szpitali

Medycy walczący z koronawirusem w małych teksaskich szpitalach otrzymali 110 tysięcy maseczek ochronnych od Matthew McConaugheya. Aktor dostarczył je osobiście.

Matthew Mcconaughey dostarczył maseczki do potrzebujących sprzętu wiejskich szpitali rozsianych po Teksasie /Gary Miller /Getty Images

Paczki zawierające 110 tysięcy maseczek ochronnych McConaughey i jego żona Camila Alves. McConaughey zawieźli do szpitali pod koniec ubiegłego tygodnia, tuż przez długim weekendem przypadającym w USA z okazji Memorial Day.



Reklama

Popularny aktor umieścił na Instagramie zdjęcie, na którym siedzi za kierownicą auta wypełnionego pudłami. Na zdjęciu jest też jego żona.



"Dziękujemy firmie Lincoln za podarowanie 110 tysięcy maseczek ochronnych. Razem z żoną ruszamy właśnie w drogę, aby dostarczyć je do potrzebujących sprzętu wiejskich szpitali rozsianych po Teksasie" - napisał Matthew.

To kolejna taka akcja, w której nagrodzony Oscarem za rolę w filmie "Witaj w klubie" gwiazdor wziął udział. W kwietniu razem z gwiazdą programu "Real Housewives of New York City" Bethenny Frankel, podarowali 80 tysięcy maseczek pracownikom medycznych szpitali w Austin i Nowym Orleanie. Również w kwietniu zaskoczył mieszkańców domu spokojnej starości w Teksasie, prowadząc za pośrednictwem Internetu zorganizowaną tam wieczorną rozgrywkę bingo.

Matthew McConaughey: Transformer 1 / 11 Jego pierwszą rolą był przemądrzały nieudacznik Wooderson w filmie "Uczniowska balanga". Rola miała być epizodem, jednak zdolności młodego aktora uczyniły ją zauważalną. Wkrótce potem przeprowadził się do Los Angeles i już wtedy prawie nie schodził z planu filmowego. Zagrał m.in. w sequelu "Teksańskiej masakry piłą łańcuchową" oraz w filmie Herberta Rossa "Chłopaki na bok". Aktor partnerował wtedy Drew Barrymore. Rolą, która pozwoliła naszemu bohaterowi wybić się na szczyty był szeryf Deeds w filmie "Samotna gwiazda" Johna Saylesa. Ta kreacja spowodowała, że zauważył go Joel Schumacher, który szukał odtwórcy głównej roli do filmu "Czas zabijania" - adaptacji powieści Johna Grishama. Źródło: materiały dystrybutora Autor: Kino Świat udostępnij

Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to McConaugheya można było ostatnio zobaczyć w najnowszym filmie Guya Ritchiego "Dżentelmeni". Wiadomo też, że po raz drugi udzieli głosu Busterowi Moonowi, bohaterowi animowanego filmu "Sing" którego premiera planowana jest na 2021 rok.