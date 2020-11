Matthew McConaughey kiepsko całuje?

Matthew McConaughey, laureat Oscara za rolę w filmie "Witaj w klubie", spotkał się ostatnio z krytyką ze strony Kate Hudson. Aktorka powiedziała, że w scenie pocałunku na planie jednego z filmów hollywoodzki gwiazdor ją... obsmarkał.

Kate Hudson i Matthew McConaughey w filmie "Nie wszystko złoto, co się świeci" /Everett Collection /East News

Hudson dokładnie tak się wyraziła - w ubiegłym miesiącu, w podcaście "Goop" (firmy zajmującej się m.in. sprzedażą kontrowersyjnych suplementów diety i patentów na "zdrowy" styl życia, założonej przez aktorkę Gwyneth Paltrow).



Hudson zwierzyła się Paltrow, że w kluczowej scenie z komedii romantycznej z 2008 roku "Nie wszystko złoto co się świeci" (oryg. "Fool’s Gold"), McConaughey "po prostu obsmarkał jej całą twarz".



McConaughey odniósł się do tego zarzutu w wywiadzie dla portalu "Yahoo". Przyznał, że jakość wspomnianego przez Hudson pocałunku, faktycznie była katastrofalna. Jednak jego zdaniem winne są okoliczności.

Reklama

"Właśnie rozbijasz się hydroplanem na środku oceanu. Wpadasz do wody, wynurzasz się, łapiesz powietrze. Cieszysz się, że w ogóle żyjesz! Później dostrzegacie się, płyniecie w swoim kierunku, ściskacie się... Wokół jest dużo słonej wody, glutów i wszelkiego rodzaju rzeczy, które wiążą się z taką sytuacją, więc robisz to [całujesz] i myślisz: OK, chyba dobrze zagrane, ale czy wyglądało dobrze? A wtedy oni [filmowcy] mówią: 'Nie, lepiej to powtórzmy'" - opisuje aktor wspomnianą scenę.



"Nie było więc szans na miły, romantyczny pocałunek" - dodaje.

Wcześniej McConaughey całował Kate Hudson na planie filmowym komedii romantycznej "Jak stracić chłopaka w 10 dni" ("How to Lose a Guy in 10 Days"). W tym filmie ich pocałunki również trudno nazwać idealnymi (co też wynikało z ról, które odgrywali).



"Tak, wiele naszych pocałunków z Kate było niezręcznych" - podsumował McConaughey. I zaapelował do filmowców, by w końcu dali im jakąś scenę pocałunku w komfortowych warunkach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Witaj w klubie" [trailer]