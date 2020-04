​Matthew McConaughey grał z seniorami w bingo

​Matthew McConaughey poprowadził wieczór gry w bingo dla seniorów. Hollywoodzki gwiazdor włączył się w ten sposób w akcję wspierania ludzi, którzy z powodu pandemii nie wychodzą z domów. Uczestnikami prowadzonej przez niego rozgrywki byli bowiem pensjonariusze odizolowanego od świata domu dla seniorów w Teksasie.

Matthew McConaughey stara się pomagać w czasie kwarantanny

Aktor, który sam pochodzi z Teksasu, postanowił zrobić niespodziankę seniorom spędzającym kwarantannę w ośrodku The Enclave. Razem z żoną Camilą Alves, dziećmi oraz swoją mamą Kay, połączyli się we wtorek, 7 kwietnia, z domem seniorów przez internet.



Po rozmowie, podczas której Matthew i jego bliscy starali się dodać otuchy pensjonariuszom ośrodka, aktor postanowił poprowadzić partyjkę ich ulubionej gry w bingo.



"Szczodrość i uprzejmość Matthew McConaughey’a i jego rodziny okazana naszym rezydentom była piękna, ale najważniejsze jest przesłanie, które płynie z jego serca. Jesteśmy za nie niewymownie wdzięczni" - powiedział w rozmowie z "Good Morning America" William Swearingen, dyrektor sprzedaży i marketingu w Spectrum Retirement, które zarządza siecią domów seniora w USA.

Stany Zjednoczone to obecnie jeden z najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa krajów. Do środy 8 kwietnia zakażonych COVID-19 zostało tam ponad 400 tys. osób, a 12 857 z nich zmarło. 80 proc. z nich to osoby powyżej 65 roku życia.