O odrzuceniu propozycji głównej roli w "Avatarze" Matt Damon opowiedział w tamtym roku podczas festiwalu filmowego w Cannes. Aktor ujawnił wtedy, że James Cameron oferował mu aż 10 proc. kwoty, jaką film zarobi w kinach. Zważywszy na to, jak ogromny sukces kasowy osiągnęła produkcja, Damon otrzymałby około 250 milionów dolarów.



Do sytuacji sprzed lat odniósł się teraz w wywiadzie dla BBC Radio James Cameron. Gdy prowadzący rozmowę dziennikarz wspomniał Damona, reżyser "Avatara" aż się uśmiechnął.



"Musiał wtedy zagrać w kolejnym filmie z serii o Jasonie Bournie i nic nie dało się z tym zrobić. Z żalem musiał więc odrzucić moją propozycję. Strasznie go to męczy. Ale Matt, przecież dobrze wiesz, że jesteś jedną z największych gwiazd filmowych na świecie, daj sobie już z tym spokój" - powiedział.

W dalszej części rozmowy reżyser zaznaczył, że wciąż jest otwarty na to, by Damon pojawił się w którejś z kolejnych części "Avatara", nawet w drobnym epizodzie. "Musi to zrobić. Musimy to zrobić razem, żeby wszechświat na nowo odzyskał równowagę. Ale 10 proc. zysków nie dostanie" - stwierdził Cameron.