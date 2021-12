O szansach na powstanie kolejnych części serii "Matrix" Lana Wachowski wypowiedziała się w trakcie uroczystej premiery filmu "Matrix Zmartwychwstania".

"Matrix": Będzie kolejna część?

Pytanie dziennikarza agencji "Associated Press" zaskoczyło reżyserkę. Ale po chwili odpowiedziała na nie, nie pozostawiając złudzeń. "Nie" - odparła Wachowski, dając wyraźnie do zrozumienia, że nie będzie piątej i kolejnych części "Matriksa".

Pierwsze recenzje filmu " Matrix Zmartwychwstania" wskazują na to, że film Lany Wachowski wymyka się współczesnym trendom. W świecie, w którym królują filmowe franczyzy, a wysokobudżetowe widowiska kręcone są tak, by zostawić furtkę do kolejnych części, czwarty "Matrix" zamyka serię na dobre. Oczywiście w Hollywood przynoszące zyski cykle nigdy się nie kończą, więc zawsze znajdzie się sposób na to, by można było kontynuować dany film.

W nowym obrazie powracają aktorzy z poprzednich części - Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss , którzy znów wcielają się w uwielbianych przez widzów Neo i Trinity. W filmie grają również Yahya Abdul-Mateen II , Jessica Henwick, Jonathan Groff , Priyanka Chopra , Christina Ricci , Neil Patrick Harris oraz Jada Pinkett Smith ponownie jako Niobe.

Podążaj za Neo, który prowadzi zwyczajne życie w San Francisco, gdzie jego terapeuta przepisuje mu niebieskie pigułki. Jednak Morfeusz oferuje mu czerwoną pigułkę i ponownie otwiera jego umysł na Matrix.