"Matrix 4": Ujawniono tytuł! Kiedy premiera? [zwiastun]

Zwiastun filmu "The Matrix Resurrections" został zaprezentowany na Cinema Conie we wtorek 24 sierpnia. Cinema Con to doroczna impreza zorganizowana w Las Vegas dla przedstawicieli przemysłu kinowego. W jej trakcie prezentowane są ekskluzywne fragmenty czekających na premierę hitów. W tym roku, oprócz takich fragmentów, niespodziewanie urządzono tam również pokaz filmu Jasona Reitmana "Pogromcy duchów. Dziedzictwo".



"Matrix 4": Szczegół fabuły trzymane w tajemnicy

Zarówno szczegóły fabuły filmu "The Matrix Resurrections", jak i pokazany na Cinema Conie zwiastun trzymane są w tajemnicy. Podobnie do innych fragmentów prezentowanych w Las Vegas, trailer nie został udostępniony w Internecie, więc zobaczyć mogły go jedynie osoby obecne na imprezie. Z ich relacji wynika, że akcja filmu rozgrywa się w San Francisco. Neo nie pamięta swoich dokonań z przeszłości. Kiedy w kawiarni spotyka Trinity, oboje się nie znają. Pojawia się też postać grana przez Yahyę Abdula-Mateena II. Mężczyzna wyglądający jak młody Morfeusz oferuje Neo czerwoną tabletkę. Wkrótce Neo ma okazję po raz kolejny zobaczyć prawdę o Matriksie.



Podtytuł czwartej części "Matriksa" - "wskrzeszenia" - wydaje się adekwatny do sytuacji, w jakiej pozostawił widzów finał trylogii. Tłumaczy on pojawienie się w filmie "The Matrix Resurrections" postaci Neo i Trinity granych przez Keanu Reevesa i Carrie-Ann Moss. Oboje przecież zginęli w filmie "Matrix Rewolucje".

"Matrix 4": Kiedy polska premiera?

W filmie "The Matrix Resurrections" nie zobaczymy postaci granych przez Laurence’a Fishburne’a oraz Hugo Weavinga, czyli Morfeusza i Agenta Smitha. Pierwszy z nich nie ma pojęcia, dlaczego nie pojawił się w tym filmie, drugiemu na przeszkodzie stanęły inne zobowiązania zawodowe. Tym razem film reżyseruje sama Lana Wachowski bez udziału swojej siostry Lilly. Wśród pozostałych aktorów z oryginalnej trylogii, w czwartym filmie do swoich ról powrócą też Jada Pinkett-Smith, Daniel Bernhardt oraz Lambert Wilson. Lista aktorów, którzy dołączyli do popularnego cyklu jest imponująca. To Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Erendira Ibarra, Priyanka Chopra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith, Ellen Hollman oraz Christina Ricci.



Polską premierę filmu "The Matrix Resurrections" zaplanowano na 17 grudnia.