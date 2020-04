"Matrix 4": Twórcy "Johna Wicka" nadzorują sceny akcji

David Leitch i Chad Stahelski to jedni z najlepszych koordynatorów scen kaskaderskich w Hollywood. Doświadczenie zbierane na planach hollywoodzkich superprodukcji zaowocowało w filmach, które sami reżyserowali, czyli w seriach "John Wick" i "Deadpool" oraz filmie "Atomic Blonde". Jedną z najsłynniejszych serii, przy których pracowali, był cykl "Matrix". Lana Wachowski - reżyserka powstającej właśnie czwartej części cyklu - po raz kolejny poprosiła Leitcha i Stahelskiego o pomoc w przygotowaniu scen akcji.

W czwartej części "Matriksa" - podobnie jak w oryginale - z pewnością nie zabraknie widowiskowych scen /Hulton Archive /Getty Images

Leitch i Stahelski, do których należy firma 87Eleven zajmująca się opracowywaniem scen kaskaderskich, przyznali się do tego, że pracują na planie filmu o roboczym tytule "The Matrix 4" w trakcie wywiadu udzielonego portalowi "Collider".



"Chodzi bardziej o kreatywną pomoc w przygotowaniu choreografii scen akcji i wsparcie ekipy filmowej, która nad nimi pracuje" - powiedział Stahelski, który był dublerem Keanu Reevesa w niektórych scenach pierwszej części "Matriksa". "Atutem Lany jest to, że sama reżyseruje sceny akcji w swoich filmach. W serii 'Matrix' mieliśmy drugą ekipę, ale tylko dlatego, że wymagała tego logistyka. W czwartej części serii Lana również sama reżyseruje sceny akcji, a dodatkowa ekipa zajmuje się mniej odpowiedzialnymi zadaniami. Ona ma swoje pomysły na akcję i dlatego późniejsze efekty wspólnej pracy wyglądają tak znakomicie" - chwali reżyser i kaskader.

Wideo Keanu Reeves and Carrie-Anne Moss Filming 'The Matrix 4' on Motorcycle in San Francisco

Reklama

Stahelski w ciepłych słowach mówi też o ekipie, z którą współpracuje na planie filmu "The Matrix 4". "Zachowali się świetnie. Poprosili nas o pomoc w choreografii i przeprowadzeniu treningu fizycznego dla swoich kaskaderów. Ja pomogłem przy jednej sekwencji, a David pomoże przy innej. Nasze ponowne spotkanie na planie u Lany było świetną zabawą. Dobrze było znów zobaczyć niektórych członków ekipy. Skończyliśmy jedną ze scen, zanim w San Francisco wybuchła pandemia" - tłumaczy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "John Wick 3" [trailer] materiały prasowe

Aktualnie praca na planie filmu "The Matrix 4" została wstrzymana. Jak na razie nie zmieniono jednak daty jego premiery, która została ustalona na 21 maja 2021 roku. W filmie do swoich ról powrócą Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith oraz Lambert Wilson.