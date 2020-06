"Matrix 4": Kiedy premiera? Będzie trzeba poczekać!

Jeden z najbardziej oczekiwanych filmów najbliższych kilkunastu miesięcy, czyli reżyserowany przez Lanę Wachowski "Matrix 4", miał pojawić się w kinach 21 maja 2021 roku. Tak się jednak nie stanie.

Keanu Reeves i Hugo Weaving w filmie "Matrix" AKPA

Data premiery została przełożona prawie o rok i teraz na czwarte spotkanie z Neo i Trinity trzeba będzie poczekać do 1 kwietnia 2022 roku.



Zmiana premiery produkowanego przez Warner Bros. filmu o roboczym tytule "Matrix 4" to jedna z kilku podobnych decyzji podjętych przez to studio. Wśród innych najgorętszych tytułów tej wytwórni jest m.in. "Tenet" Christophera Nolana, który miał trafić do kin 17 lipca, ale pojawi się w nich 31 lipca. Zmieniły się też m.in. daty premier filmów "Wonder Woman 1984" oraz "Godzilla vs Kong". Pierwszy z nich trafi na ekrany 2 października, drugi - 21 maja 2021 roku.

Reklama

Apetyty na premierę filmu "Matrix 4" zaostrzyły ostatnio wywiady udzielone przez główne gwiazdy filmu - Keanu Reevesa oraz Carrie-Anne Moss magazynowi "Empire".

"Lana Wachowski napisała piękny scenariusz i równie wspaniałą historię. To jedyny powód, dla którego zdecydowałem się na udział w filmie" - powiedział odtwórca roli Neo.



W podobnym tonie wypowiedziała się jego koleżanka z planu.



"Kiedy ten scenariusz trafił do mnie z całą jego niesamowitą głębią, nieskazitelnością i najwyższym kunsztem, jaki można sobie wyobrazić, pomyślałam, że to prawdziwy dar" - mówiła Moss.

Szczegóły fabuły filmu "Matrix 4" trzymane są w tajemnicy. Do swoich ról oprócz Reevesa i Moss powrócą również Jada Pinkett Smith i Lambert Wilson. Nowi aktorzy, którzy dołączyli do obsady, to Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Erendira Ibarra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith oraz Ellen Hollman. Do roli agenta Smitha nie powróci Hugo Weaving, który ma inne zobowiązania zawodowe.