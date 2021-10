"Matki równoległe": Nowy film Pedra Almodovara w kinach 31 grudnia [ZWIASTUN]

Hiszpański mistrz ponownie łączy siły ze swoją wieloletnią muzą Penélope Cruz, która za swoją rolę w "Matkach równoległych" zdobyła nagrodę dla Najlepszej Aktorki na 78. Festiwalu Filmowym w Wenecji. W filmie występują również Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón oraz - znane z wielu filmów Almodóvara - Julieta Serrano i Rossy De Palma.



"Matki równoległe" to historia dwóch samotnych matek, które spotykają się na sali porodowej. Kilka słów, które zamienią ze sobą w szpitalu, połączy ich losy na wiele lat.



Wideo Matki równoległe (2021), reż. Pedro Almodóvar, zwiastun PL, w kinach od 31 grudnia

Pedro Almodóvar jeszcze przed Festiwalem w Wenecji opisywał swoje najnowsze dzieło jako pełen emocji hołd dla każdej nieidealnej matki.



"W 'Matkach równoległych' powracam do kobiecego świata, do macierzyństwa, do rodziny - mówi Almodóvar. Opowiadam o znaczeniu przodków i potomków. O wspomnieniach, od których nie da się uciec. W mojej filmografii jest wiele matek, ale te, które są częścią tej historii, bardzo się na tym tle wyróżniają. Nieidealne matki inspirują mnie w tym momencie najbardziej. "Matki równoległe" będą naprawdę intensywnym, pełnym emocji dramatem. A przynajmniej taką mam nadzieję" - mówił hiszpański reżyser.



"Matki równoległe" w kinach od 31 grudnia.