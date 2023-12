"Matka Teresa i Ja": To jedna z ostatnich kinowych premier 2023 [zwiastun]

W filmie "Matka Teresa i Ja" przenosimy się do świata dwóch wyjątkowych kobiet, których życie to epopeja pasji i determinacji, mimo wielu wewnętrznych rozterek. To opowieść, która sięga głęboko w serca i prowokuje do refleksji nad sensem egzystencji, jednocześnie zacierając granice czasu oraz pokoleń. Bliżej i dokładniej poznajemy historię Matki Teresy z Kalkuty oraz Kavity - młodej Brytyjki, utalentowanej skrzypaczki, o indyjskich korzeniach. Obydwie podążają za swoim własnym powołaniem, choć stawiają czoło osobistym dylematom.

"Matka Teresa i Ja": O czym opowiada film?

Kavita, mieszkająca we współczesnym, tętniącym życiem Londynie, staje w obliczu miłosnych i rodzinnych trudności. W poszukiwaniu odpowiedzi na wiele nurtujących ją pytań, udaje się do indyjskiej wioski, gdzie spędziła dzieciństwo. Odkrywa tam niezwykłą historię Matki Teresy z Kalkuty i jej oddanej służby ubogim. Dzięki temu odnajduje współczucie, szczęście i sens w swoim życiu.

materiały prasowe

W retrospekcji widzimy młodą Matkę Teresę, która diametralnie zmienia bieg swojego życia, kiedy słyszy wezwanie Jezusa do posługi potrzebującym w slumsach. Bez wahania porzuca swój dotychczasowy tryb życia i zakłada zakon Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości. Historia Matki Teresy staje się dla Kavity źródłem wielkiej inspiracji i ogromnym wsparciem w radzeniu sobie z wyzwaniami.

W obsadzie filmu "Matka Teresa i Ja" znaleźli się m.in. Banita Sandhu (Kavita), Jacqueline Fritschi-Cornaz (Matka Teresa) i Deepti Naval (Deepali). Inspiracją do stworzenia tego filmu były osobiste przeżycia Jacqueline Fritschi-Cornaz podczas jej podróży do Indii i spotkania z ubogimi. Dzięki tym doświadczeniom narodziła się Fundacja "Zariya", która zaangażowała się m.in. w finansowanie tego filmu. Celem fundacji jest inspiracja ludzi na całym świecie pozytywnymi wartościami, takimi jak współczucie, życzliwość, szacunek oraz miłość.

Zdjęcie Plakat filmu "Matka Teresa i Ja" / Galapagos Films / materiały prasowe

Produkcja filmu była ogromnym wyzwaniem, gdyż twórcy starali się oddać autentyczną atmosferę lat 50. XX wieku w Kalkucie oraz trudne warunki życia w ubogich dzielnicach. Emocjonalna muzyka, stworzona przez utalentowanych kompozytorów Waltera Maira i Petera Scherera, podkreśla kluczowe tematy, z którymi zmierzały się bohaterki: miłość, poświęcenie, współczucie, wiara, wytrwałość czy powołanie.

"Matka Teresa i Ja" to wyjątkowy film, który nie tylko wzrusza i inspiruje, ale także przedstawia siłę i determinację kobiet w realizacji swoich marzeń, planów, powołań, pomimo wielu osobistych trudności i wątpliwości. To także opowieść o wielkiej pasji, miłości i odkrywaniu sensu w niespokojnym współczesnym świecie - zapowiada dystrybutor Galapagos Films.