Mateusz Damięcki: Kiedy premiera filmu "Furioza"?

Gniew, wściekłość, nienawiść, agresja - ogrom negatywnych emocji, które pokazuje zdjęcie Mateusza Damięckiego z planu filmu "Furioza", robi ogromne wrażenie. Aktor opublikował je w najnowszym poście na Instagramie i zdradził, że została już ustalona data premiery tego długo wyczekiwanego filmu. "Mów mi Golden. 'Furioza' w kinach od 22 października" - napisał Damięcki.

Mateusz Damięcki: Łysy z tatuażami

Wspomniane zdjęcie to dobry dowód na to, jak wyglądały przygotowania Damięckiego do pracy na planie tej produkcji. Aktor musiał zgolić włosy i pozwolić, by charakteryzatorzy ozdobili jego ciało ogromnymi tatuażami.



Tego wymagała rola Goldena - ultrasa, kibica i chuligana, bo właśnie to hermetyczne środowisko pokazuje "Furioza".



"Furioza": O czym opowiada film?

Jak zdradził Cyprian T. Olencki, reżyser, który jest także autorem scenariusza, historia zaprezentowana w filmie jest oparta na autentycznych wydarzeniach i powstała dzięki prawdziwym relacjom gangsterów, dziennikarzy i agentów Centralnego Biura Śledczego Policji.



Oprócz Damięckiego w filmie zobaczymy całą plejadę gwiazd, m.in. Weronikę Książkiewicz, Mateusza Banasiuka, Janusza Chabiora, Szymona Bobrowskiego i Łukasza Simlata. "Furioza" miała mieć premierę kinową rok temu, jednak producenci zdecydowali się na jej przesunięcie z powodu pandemicznych obostrzeń.

Metamorfoza Mateusza Damięckiego na planie filmu "Furioza" robi wrażenie. Nie mniej zachwytów wywołuje przemiana w drag queen, jaką aktor przeszedł do roli w teledysku "Rework" zespołu Sarapata. Gdy opublikował na Instagramie swój odmieniony wizerunek, napisał: "Dawno nie zrobiłem czegoś tak dla mnie ważnego". A na potwierdzenie tych słów zmienił swoje zdjęcie profilowe na to po charakteryzacji w drag queen.

