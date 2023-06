Mateusz Banasiuk przeżył chwile grozy w chorwackich górach. "Waliły pioruny"

Mateusz Banasiuk pracuje obecnie w Chorwacji na planie filmu "Czerwone maki", opowiadającym o bitwie pod Monte Cassino. Korzystając z dnia wolnego od zdjęć, wyruszył ze znajomymi do pobliskiego Parku Narodowego Paklenica w górach Welebitu. Już sam wyprawił się do najdalszego schroniska, do czego zachęciła go piękna pogoda. Jednak w drodze powrotnej złapała go burza z gradem i piorunami.

Mateusz Banasiuk / AKPA /AKPA