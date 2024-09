Masz Prime Video? Zobaczysz wszystkie trzy części kultowej serii!

"Uprowadzona": kultowa seria dostępna na Prime Video

Fani kina akcji mogą zacierać ręce. W ofercie Prime Video od 26 września 2024 roku dostępna jest już cała popularna seria filmów z Liamem Neesonem - "Uprowadzona". Użytkownicy mogą obejrzeć wszystkie trzy części kultowej sagi, wcześniej w podstawowej ofercie znajdowała się tylko pierwsza.

W pierwowzorze z 2008 roku Liam Neeson wciela się w Bryana Millsa, emerytowanego agenta United States Secret Service. Mężczyzna musi odbić córkę z rąk porywaczy, po tym, jak ta trafiła w ich ręce na wycieczce w Paryżu. Mills rozpoczyna wyścig z czasem.

Za reżyserię odpowiada Pierre Mogel. Na ekranie Neesowi partnerowali m.in. Maggie Grace, Famke Janssen, Xander Berkeley i Katie Cassidy.

"Uprowadzona": o czym są druga i trzecia część serii?

Kilka lat po wydarzeniach, które miały miejsce w Paryżu, Bryan Mills musi ponownie chronić swoją rodzinę przed groźnymi gangsterami. Bohater zostaje uprowadzony razem z żoną podczas wakacji w Stambule. Przestępcy już kilka razy próbowali go dopaść, ale za każdym razem ponosili klęskę. Czy teraz im się uda? Bowiem zadadzą bolesny cios i ofiarą zostanie żona Millsa. Podejrzenie padnie na głównego bohatera. Emerytowany agent Secret Service będzie musiał działać, nie tylko po to, by oczyścić swoje imię, ale również ponownie ochronić córkę.

Liam Nesson: skąd go znamy?

Liam Neeson to urodzony w Irlandii Północnej aktor, który miał okazję wystąpić w największych produkcjach na całym świecie. Oprócz wspomnianej już "Uprowadzonej", aktora mogliśmy zobaczyć również m.in. w "Nawiedzonym", "Bez pamięci", "Wdowach", "Non-stop", "Starciu tytanów" czy "Milczeniu". Aktor zagrał także główną rolę w filmie "Lista Schindlera" Stevena Spielberga, który był realizowany w Polsce. Za swój występ został nominowany do Oscara.

