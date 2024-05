Trylogia "Gwiezdne Wojny", stworzona przez George'a Lucasa, to jeden z najbardziej wpływowych i kultowych cykli filmowych w historii kina. Saga opowiada historię Rebelii walczącej z tyranią Imperium Galaktycznego, ukazując jednocześnie rozwój Luke’a Skywalkera z młodego farmera w potężnego Jedi. Przeplatają się tu również wątki odkupienia, przyjaźni i konfliktu między dobrem a złem.

W serii wystąpiła plejada znakomitych aktorów, których role przeszły do historii kinematografii. Mark Hamill wcielił się w postać Luke’a Skywalkera, Harrison Ford zagrał charyzmatycznego Hana Solo, a Carrie Fisher stała się ikoniczną księżniczką Leią. Do innych znaczących postaci należą Darth Vader, którego głosu użyczył James Earl Jones, oraz mistrz Yoda, który ożył dzięki umiejętnościom lalkarza i głosowi Franka Oza. Wspólnie stworzyli uniwersum, które nie tylko zdefiniowało gatunek science fiction, ale także zainspirowało kolejne pokolenia twórców i fanów na całym świecie.

Gdzie obejrzeć "Gwiezdne Wojny: Część IV - Nowa Nadzieja"?

Film "Gwiezdne Wojny: Część IV - Nowa Nadzieja", będący kultowym dziełem science fiction, jest dostępny dla polskich widzów na różnych platformach streamingowych. Abonenci Disney+ mogą cieszyć się dostępem do filmu w ramach miesięcznej subskrypcji wynoszącej 37,99 zł. Alternatywnie, obraz jest oferowany do kupna lub wypożyczenia na platformach takich jak Megogo, gdzie cena rozpoczyna się od 8,99 zł za wersję HD, Apple TV oferuje wypożyczenie w jakości SD za 9,99 zł, a Canal+ i Play Now proponują film odpowiednio za 9,99 zł i 10 zł. Te opcje zapewniają łatwy dostęp do tego klasycznego dzieła George’a Lucasa z własnego domu.

Gdzie obejrzeć "Gwiezdne Wojny: Część V - Imperium Kontratakuje"?

Podobnie jak poprzednia część, także i ten film można obejrzeć na platformie Disney+, która oferuje go w ramach miesięcznej subskrypcji za 37,99 zł. Dla tych, którzy preferują opcje jednorazowego dostępu, film jest dostępny do kupna lub wypożyczenia na serwisach takich jak Megogo za 8,99 zł w jakości HD, Apple TV za 9,99 zł w jakości SD, Canal+ oferuje wypożyczenie za 9,99 zł, a Play Now za 10 zł.

Gdzie obejrzeć ""Gwiezdne Wojny: Część VI - Powrót Jedi"?

Zamykając trylogię oryginalnych "Gwiezdnych Wojen", "Gwiezdne Wojny: Część VI - Powrót Jedi" oferuje fanom emocjonujące zakończenie sagi, które także jest szeroko dostępne za pośrednictwem różnych platform streamingowych w Polsce. Podobnie jak poprzednie części, ten film jest dostępny na Disney+ za miesięczną opłatę 37,99 zł, co pozwala na nieograniczony dostęp do całej biblioteki Disneya.

Alternatywne opcje obejmują zakup lub wypożyczenie filmu na platformie Megogo za 8,99 zł w jakości HD, na Apple TV za 9,99 zł w tej samej jakości, a także na Canal+ i Play Now, gdzie ceny wynoszą odpowiednio 9,99 zł i 10 zł. Każda z tych opcji zapewnia różne formaty i plany cenowe, dzięki czemu każdy miłośnik "Gwiezdnych Wojen" może wybrać najodpowiedniejszą dla siebie metodę oglądania.

