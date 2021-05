"Masz na imię Justine": Polka sprzedana w Niemczech

"Masz na imię Justine" to film podejmujący ważną tematykę seksualnego niewolnictwa kobiet. Film Franco de Peny, w którym tytułową rolę zagrała Anna Cieślak, trafił na ekrany polskich kin 12 maja 2006 roku. Mija 15 lat od tego dnia.

"International Migration Organization szacuje, że w 2004 roku na świecie zostało sprzedanych 2 miliony ludzi, w tym około 150 000 kobiet sprzedano w Europie, z których 15 000 pochodziło z Polski. Około 15% kobiet jest oszukiwanych i sprowadzanych na Zachód pod fałszywym pretekstem,a następnie zmuszanych do prostytucji" - mówił w dniu premiery filmu "Masz na imię Justine" urodzony w Wenezueli reżyser Franco de Pena.



Pomysł na film o kobiecie zmuszanej do prostytucji wykluł się z pewnego dokumentalnego projektu, do którego de Pena zbierał materiały w 1999 roku, podczas stypendium w Berlinie.

"W trakcie mojego pobytu w Berlinie przeczytałem i wysłuchałem setek relacji kobiet, a potem stworzyłem fikcyjną historię. W historii głównej bohaterki Marioli można zobaczyć tolerowany przez zachodnie społeczeństwo, psychologiczny mechanizm współczesnego horroru, który redukuje istotę ludzką do stanu strachu i deprywacji" - wyjaśniał podczas spotkania z dziennikarzami przy okazji premiery filmu "Masz na imię Justine".



"Rozmawiałem z psychoterapeutkami, z szefem policji, z paniami z pomocy społecznej. Jednak najtrudniej było wchodzić do burdeli i udawać klienta. Trzeba było szukać kogoś, kto mówi po polsku, krążyć wokół tych prostytutek, próbować dotrzeć do dziewczyn. Miałem na to zbyt mało czasu" - mówił reżyser.

W efekcie projekt został odłożony, jednak kiedy w 2004 roku reżyser znów pojawił się w Berlinie, postanowił przerobić tę historię na scenariusz filmu fabularnego.

Mariola (Anna Cieślak) ma 19 lat, pochodzi z małego miasteczka i marzy o lepszym życiu. Zakochuje się w Arturze (Rafał Maćkowiak), dawnym koledze ze szkoły, który mieszka w Niemczech. Dziewczyna w tajemnicy przed rodziną wyjeżdża z nim za granicę. Kiedy docierają do Berlina, Artur zmęczony jazdą decyduje, że przenocują u jego przyjaciółki, pochodzącej z Jugosławii. Nieoczekiwanie w mieszkaniu pojawiają się: Gunter, Jury i Nico. Najstarszy, 50-letni Gunter ukradkiem przekazuje Arturowi plik banknotów i już staje się jasne, że Mariola została sprzedana.

Teraz ma mieć na imię Justine i zarabiać jako prostytutka. Jeśli się nie zgodzi, mężczyźni grożą, że zabiją jej babcię, która mieszka w Polsce. Kiedy Mariola próbuje uciec, zostaje brutalnie zgwałcona. Tylko najmłodszy Niko nie używa wobec niej przemocy. Uwięziona w pustym budynku, w pobliżu placu budowy, w mieszkaniu na czwartym piętrze, jest w pułapce. Przez kolejne dni cierpi z powodu bólu, głodu, zimna i upokorzenia. Niko postanawia dziewczynie "pomóc" - zamierza w ciągu dziesięciu dni zrobić z niej uległą i dochodową prostytutkę. Dzień po dniu Mariola przechodzi przemianę. Jak zakończy się jej historia?

Główną rolę w filmie "Masz na imię Justine" zagrała 27-letnia wówczas Anna Cieślak.