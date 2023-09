Z Fabryki Snów do Miasta Filmu

Gośćmi tegorocznej edycji Kamery Akcji będą Jerzy Kromolowski i Mary Olson-Kromolowski, autorzy ponad 30 scenariuszy m.in. dla Paramount Pictures, Disney’a, Universal Studios czy Warner Bros. On - wyemigrował z Polski zaraz po wydarzeniach Marca 1968 roku, znajdując dla siebie azyl w Danii. 10 lat później został dyrektorem programu Konserwatorium w Centrum Zaawansowanych Studiów Filmowych Amerykańskiego Instytutu Filmowego. Ona - utalentowana muzyczka, występowała m.in. z Minneapolis Symphony, a podczas swojego pobytu w Danii miała okazję stworzyć ścieżkę dźwiękową do filmu Jerzego Kromolowskiego "The Verdict".

Razem napisali scenariusz do nominowanej w 2001 r. do Złotej Palmy "Obietnicy" Seana Penna z Jackiem Nicholsonem w roli głównej, a także "Pościgu we mgle" Bertranda Taverniera z Tommy Lee Jonesem (nominacja do Złotego Niedźwiedzia na Berlinale w 2009 roku). Aktualnie pracują z Johnnym Deppem, Alem Pacino i Berrym Navidim nad adaptacją sztuki Dennisa McIntyre’a "Modigliani". Ten masterclass to wiedza z pierwszej ręki o realiach amerykańskiej branży filmowej, możliwość zajrzenia za kulisy pracy w Fabryce Snów i poznania, jacy w rzeczywistości są hollywoodzcy gwiazdorzy.

Monster, Cannes i berlińskie niedźwiedzie

A co gdyby Cannes przeniosło się do Łodzi? W programie Festiwalu Kamera Akcja znalazło się aż 10 przedpremierowych pokazów z najbardziej prestiżowego festiwalu na świecie, w tym filmy, które będzie można zobaczyć na długo przed premierą kinową lub które zupełnie ominą regularną dystrybucję w Polsce!

Organizatorzy ogłaszają kolejne hity, a wśród nich okrzyknięty jedną z canneńskich rewelacji "Monster" w reżyserii Hirokazu Kore-edy. Najnowszy film japońskiego reżysera w efektowny sposób myli tropy, wyprowadza nas ze strefy komfortu, chcąc sportretować esencję dzieciństwa i kryjących się za nią małych i wielkich tajemnic. Film zdobył w Cannes nagrodę za Najlepszy Scenariusz, a wśród krytyków wywołał ogromną falę pozytywnych recenzji, w których można znaleźć porównanie do twórczości Hitchocka czy Kurosawy. W świat kina Kore-edy przed seansem wprowadzi widzów Łukasz Mańkowski z Festiwalu Pięć Smaków.

Równie gorąco na Lazurowym Wybrzeżu przyjęty został "Mars Express". Kinofilska animacja w reżyserii Jérémie Périna czerpie pełnymi garściami z klasyków dystopijnego kina sci-fi: "Blade Runnera", "Terminatora" czy "Ghost in the Shell", a jednocześnie stawia intrygujące tezy dotyczące niebezpieczeństw i wyzwań związanych ze współistnieniem ludzi u boku sztucznej inteligencji. Film na ekranach kin pojawi się dopiero w 2024 roku, a pokaz na 14. FKA będzie jednym z pierwszych w Polsce!

Nie samym Cannes kinofil żyje, dlatego podczas Festiwalu Kamera Akcja znalazło się miejsce dla berlińskich niedźwiedzi! Widzowie będą mogli zobaczyć m.in. "Czerwone niebo" Christiana Petzolda, zwycięzcę Wielkiej Nagrody Jury na tegorocznym Berlinale. To bawiąca do łez opowieść o wakacyjnej prokrastynacji, małej apokalipsie, a także przyjaźni i miłości, która porównywana jest do "Kolekcjonerki" Erika Rohmera. Niemiecki reżyser zrealizował swój film z zaskakującym dystansem i humorem oraz udowodnił, że w lekkiej formule można przemycić ważny głos dotyczący katastrofy klimatycznej. Film pojawi się na ekranach polskich kin w 2024 roku.

Kolejną berlińską perełką w programie Festiwalu Kamera Akcja jest "20 000 gatunków pszczół". Debiut hiszpańskiej reżyserki Estibaliz Urresoli Solaguren mówi o odszukiwaniu i obronie własnej tożsamości, tolerancji dla ludzkiej różnorodności, która dla wielu jest trudna do zaakceptowania. "20 000 gatunków pszczół" porównywany jest przez krytyków do obsypanego nagrodami "Alcarràs" i podobnie jak film Carli Simón spotkał się z długimi owacjami berlińskiej publiczności. Gwiazdą filmu jest Sofía Otero, dziecięca aktorka, która otrzymała z rąk jury Berlinale nagrodę dla najlepszej odtwórczyni roli pierwszoplanowej! Film będzie zaprezentowany podczas Festiwalu Kamera Akcja na dwa miesiące przed kinową premierą!

14. FKA to także filmy z czerwonego dywanu w Wenecji, które zachwycą każdego. Jednym z nich jest "Blue Jean" Georgii Oakley, który zdobył nagrodę publiczności w sekcji Giornate Degli Autori. To także zdobywca pięciu statuetek Brytyjskich Nagród Filmowych BIFA, w tym za scenariusz oraz role aktorskie. "Blue Jean" to film piętnujący homofobiczną Wielką Brytanię czasów Margaret Thatcher, opowieść o nauczycielce WF-u Jean, która codziennie trenuje ukrywanie swojej orientacji w obawie przed konsekwencjami.

Za kulisami pionów producenckich

To już kolejny raz, kiedy projekt Akcja Edukacja obiera kierunek na produkcję filmową. W spotkaniu "Scenografia i kostium", które odbędzie się 14 października po filmie "Czas na pogodę", wezmą udział kostiumografka i scenografistka Izabela Stronias, reżyser i scenarzysta Jacek Raginis i producentka Bogna Janiec. Goście spotkania zdradzą, w jaki sposób optymalnie zaplanować pracę podczas produkcji, jak wygląda workflow, prześledzą realizację filmu mikrobudżetowego od etapu przygotowawczego, przez plan, po postprodukcję. Ulubiony temat i ulubiony twórca uczestników Kamery Akcji powraca z kolejnym zachwycającym dokumentem, tym

razem w formie found footage inspirowanym "Solaris" Stanisława Lema - "Solaris Mon Amour". Twórcami tej transowej, niezwykle osobistej opowieści są równolegle trzy osoby: Kuba Mikurda - reżyser, Laura Pawela - montażystka, a także Marcin Lenarczyk - autor dźwięku. "Solaris Mon Amour" to jedyna taka produkcja w Polsce, która została zrealizowana w kolektywie, bez wyraźnego rozgraniczenia na poszczególne funkcje czy kompetencje twórcze.

Elektryzujące dyskusje o przyszłości branży

Punktem kulminacyjnym każdej edycji Festiwalu Kamera Akcja są dyskusje na ciekawe tematy pomiędzy zaproszonymi ekspertami i widownią FKA. W tym roku hasłami przewodnimi są strajk, robota i zmiana. W pierwszej z nich - "Strajk" (13 października, piątek, o godz. 15:00) udział wezmą Krzysztof Rak - producent kreatywny ("Rojst", "Boże ciało", "Minghun") i scenarzysta ("Bogowie", "Sztuka kochania", "Powrót"), Anna Wróblewska - dziennikarka i wykładowczyni specjalizująca się w production studies, Sylwia Szostak - krytyczka filmowa i badaczka branży filmowej. Rozmowa dotyczyć będzie tantiem od platform streamingowych i wciąż trwającego globalnego strajku scenarzystów.

Tematem dyskusji "Zmiana" (14 października, sobota, 15:00) będzie ewolucja technologiczna jej skutki dla branży filmowej. Przed publicznością zasiądą Małgorzata Steciak - krytyczka filmowa i project managerka doświadczeń VR/AR, Karina Kleszczewska - autorka zdjęć (m.in. seriali "Żywioły Saszy. Ogień", "Powrót") oraz Jacek Nagłowski - reżyser, producent i badacz AI. Temat ostatniej dyskusji pod hasłem "Robota" (15 października, niedziela, godz. 15:00) - rozumianej jako trud pracy w branży bądź wyzwanie, przed którym stoją twórcy - zostanie powierzony krytykom filmowym: Joannie Najbor i Igorowi Kierkoszowi, a także reżyserom: Nataszy Parzymies i Dawidowi Nickelowi.

14. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się od 12 do 15.10.2023 w Łodzi oraz od 16 do 19.10.2023 online na platformie Think Film. Karnety w cenie od 99 zł w sprzedaży do 9 października 2023 r. Liczba karnetów jest ograniczona.