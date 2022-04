Wojciech Smarzowski to reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, realizator filmów dokumentalnych, reklamowych i teledysków. Pasjonował się fotografią, studiował filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim i uczył się na Wydziale Operatorskim PWSFTviT w Łodzi.

Jego "Wesele" zdobyło wiele prestiżowych nagród takich jak: Złote Lwy czy Orły. "Dom zły" , którego akcja dzieje się w czasach PRL-u, został nagrodzony m.in. Orłami i Złotymi Kaczkami. Uznanie krytyków i publiczności przyniosły też "Róża" i "Drogówka" . W 2014 roku Smarzowski nakręcił "Pod Mocnym Aniołem" , przenosząc na ekran powieść Jerzego Pilcha. Dwa lata później na ekrany trafił "Wołyń" , a następnie "Kler" (2018).



Najnowszy film Smarzowskiego "Wesele" przyniósł nagrodę za reżyserię oraz scenariusz na Black Nights Film Festival w Tallinie, nagrodę za reżyserię i dla najlepszego filmu na Festiwalu Polskich Filmów "Ekran" w Toronto oraz 10 nominacji do Polskiej Nagrody Filmowej Orły 2022. Kino postrzega jako sztukę, która może pełnić funkcję edukacyjną i uświadamiać w tych tematach, które omijane są przez instytucje oświatowe.



Anna Pinnock ma na swoim koncie statuetkę Oscara za "Grand Budapest Hotel" i nominacje do tej nagrody za filmy: "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć", "Tajemnice lasu", "Życie Pi", Złoty kompas" i "Gosford Park". Należy do ulubionych scenografek Wesa Andersona. Świat Jamesa Bonda wyglądałby inaczej gdyby nie ona, bo pracowała przy aż trzech filmach opowiadających o przygodach 007 ("Spectre", "Skyfall", "007 Quantum of Solace"). Na premierę czeka jej nowy film o przygodach Indiany Jonesa w reżyserii Jamesa Mangolda.

David Parfitt od ponad trzydziestu lat pracuje jako niezależny producent filmowy, telewizyjny i teatralny. Ma na swoim koncie takie produkcje, jak "Henryk V", "Wiele hałasu o nic", "Szaleństwo króla Jerzego", "Zakochany Szekspir" (zdobywca siedmiu Oscarów i czterech nagród BAFTA), "Mój tydzień z Marilyn" i "Tajemnice Joan". Był również konsultantem produkcji podczas pracy nad "Gangami Nowego Jorku. Jego firma współprodukowała film "Loving Vincent", pierwszą na świecie animację malarską. Ostatnio David wyprodukował film "Ojciec" z Anthonym Hopkinsem i Olivią Colman w rolach głównych. Film zdobył dwa Oscary i dwie nagrody BAFTA. Obecnie zajmuje się produkcją jednoaktowej opery "La Voix Humane" Jeana Cocteau i Francisa Poulenca z Danielle de Niese w roli głównej.



Jurorzy ocenią 10 debiutów lub drugich filmów reżyserek i reżyserów z całego świata. Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi" jest częścią projektu "Obrazy świata. Świat w obrazach". Kto otrzyma Krakowską Nagrodę Filmową, dowiemy się już 7 maja podczas gali zamknięcia festiwalu Mastercard Off Camera.



