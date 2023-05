Mastercard OFF Camera: Polsat pokaże ceremonię zamknięcia

Mastercard OFF Camera: 16. edycja festiwalu

Gala Zamknięcia Mastercard OFF CAMERA to podsumowanie najważniejszych wydarzeń festiwalu, który odbywał się w Krakowie od 28.04 do 07.05. Podczas Gali zostaną wręczone nagrody przyznawane filmom i twórcom. Prezentowane na festiwalu pierwsze i drugie fabuły reżyserów z całego świata startowały w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi", walcząc o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy (25 000 dolarów). W czasie Gali poznamy także laureatów Nagrody Dominiki Kulczyk & dFlights w wysokości 100 000 zł w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych, o które ubiegają się rodzime produkcje z ostatnich dwunastu miesięcy.

Mastercard OFF Camera: Na ceremonii wręczone zostaną nagrody

Przyznane będą również nagrody dla Najlepszej Aktorki, Aktora oraz Mastercard Rising Star - za najlepszy debiut aktorski. W tym roku po raz pierwszy zostanie wręczona także Nagroda Female Voice, przyznawana wybitnie uzdolnionym kobietom, które na co dzień aktywnie działają w polskiej branży filmowej. Swoją nagrodę dla najlepszego filmu przyzna też festiwalowa publiczność.

Zdjęcie / materiały prasowe

Mastercard OFF Camera: Znamy prowadzących zamykającej gali

Galę poprowadzą Maciej Rock i Maciej Dowbor, a wystąpią obiecujący muzycy młodego pokolenia - Tomasz Ziętek z Zespołem i Jann z Zespołem. Jann czyli Jan Rozmanowski w przeszłości był już związany z Polsatem. W 2013 razem ze swoja rodzina wystąpił w programie "Nasz Nowy Dom".

