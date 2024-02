Mastercard OFF CAMERA 2024: Czarne owce są wśród nas. I całkiem nieźle sobie radzą

Od greckiej komedii "The Summer with Carmen", przenoszącej nas w świat queerowych romansów, przez "The Practice", w którym życiowe zawirowania instruktora jogi odsłaniają głębsze warstwy ludzkiej egzystencji. "Rosalie" zabierze widzów w podróż do XIX-wiecznej Francji, gdzie tajemnica pewnej kobiety odmienia życie całej społeczności, a "Czarny kos, czarna jeżyna" oferuje oryginalne spojrzenie na życie dojrzałej bohaterki, która przeżywa gwałtowne seksualne przebudzenie. W "The Dreamer" zaś jednooki ogrodnik Raphaël doświadcza zmiany w swym spokojnym życiu, gdy uznana artystka namawia go do pozowania do swoich rzeźb. To przykłady... "Czarnych owiec", które są wśród nas i które zobaczymy w specjalnej sekcji - pod taką właśnie nazwą - w czasie Mastercard OFF CAMERA 2024.

Kadr z filmu "Rosalie" /materiały prasowe