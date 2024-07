Marvel postawi jednak na sprawdzonych twórców? Bracia Russo wracają do gry

Anthony i Joe Russo związali się z Marvelem ponad dekadę temu, gdy wyreżyserowali "Kapitana Amerykę: Zimowego żołnierza". Następnie odpowiadali za jego sequel o podtytule "Wojna bohaterów" oraz dwie części "Avengers": "Wojnę bez granic" i "Koniec gry". Ostatni z wymienionych przez pewien czas był najbardziej dochodowym filmem w historii.

Dorobek braci po przygodzie z Marvelem nie robi już takiego wrażenia. Kiepsko przyjęto ich kryminał "Cherry" oraz sensacyjnego "Gray Mana". Z kolei "The Electric State", do którego zdjęcia zakończono w 2022 roku, utknął w produkcyjnym piekle. Szczególnie problemy z ostatnim z wymienionych tytułów miały sprawić, że Marvel początkowo nie był zainteresowany ponowną współpracą.

Wideo "Avengers: Koniec gry" [trailer 3]

"Avengers 5" oficjalnie wciąż bez reżysera

Pierwotnie piątą część "Avengers" miał wyreżyserować Destin Daniel Cretton ("Shang Chi i legenda dziesięciu pierścieni"), jednak zrezygnował on w listopadzie 2023 roku. Ostatnie plotki mówiły, że Marvel chciałby zaangażować Shawna Levy'ego ("Deadpool & Wolverine"). Według insidera Jeffa Snidera i on miał spasować. Co ciekawe, jeszcze niedawno insider informował, że wytwórnia nie jest zainteresowana ponowną współpracą z braćmi Russo.

Marvel chciałby, żeby reżyser piątych "Avengers" pracował także nad szóstą częścią serii, która weszłaby do kin rok później - w maju 2027 roku. Przedstawiciele studia i braci Russo nie skomentowali rewelacji Snidera.

Wokół produkcji Marvela pojawiło się ostatnio wiele niepokojących informacji — od rozbuchanego budżetu "Kapitana Ameryki — Nowego wspaniałego świata" do plotek o rezygnacji Michaela Waldrona z funkcji scenarzysty "Avengers 5". Wytwórnia będzie miała swój panel podczas Comic-Conu w San Diego, który odbędzie się w dniach od 25 do 28 lipca 2024 roku. Tam być może dowiemy się, kto wyreżyseruje kolejne filmy o "Avengers".