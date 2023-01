"Martwe zło: Przebudzenie" trafi na kinowe ekrany na całym świecie 21 kwietnia.

"Cieszę się, że po czterdziestu latach 'Martwe zło' wraca do domu, jakim jest studio New Line. Historia tego pionierskiego, jeśli chodzi o horror, studia mówi sama za siebie" - powiedział reżyser oryginału Sam Raimi, który tym razem pełni obowiązku producenta wykonawczego . "Równie mocno cieszę się ze współpracy z Lee Croninem, który posiada dar opowiadania historii, co czyni go idealnym twórcą do kontynuowania niezniszczalnej spuścizny serii" - dodał gwiazdor oryginalnego "Martwego zła" Bruce Campbell.