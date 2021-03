Martina Stoessel i "Tini. Nowe życie Violetty": Z serialu na wielki ekran

Martina Stoessel, argentyńska gwiazda, znana głównie z niezapomnianej roli serialowej "Violetty", w 2016 roku gwiazda zadebiutowała na dużym ekranie w pełnometrażowym filmie Disneya "Tini. Nowe życie Violetty". Teraz Polsat Film, w niedzielę, 14 marca, o godz. 11:05, przypomni tę przebojową produkcję.

Martina Stoessel w filmie "Tini - nowe życie Violetty" /Disney /materiały dystrybutora

Martina "Tini" Stoessel debiutowała na ekranie już w wieku 10 lat. Aktorka dwukrotnie zdobyła nagrodę Kids Choice w kategorii najlepszej debiutantki w Argentynie i Kolumbii. Sławę przyniosła jej główna rola w trzech sezonach serialu "Violetta".

Na pierwszym miejscu Martina zawsze stawiała jednak muzykę. Pobierane w dzieciństwie lekcje śpiewu, gry na fortepianie i tańca zaowocowały fenomenalnymi sukcesami. W 2013 r. Martina zaśpiewała hiszpańską i włoską wersję piosenki "Mam tę moc" z filmu "Kraina lodu". Wykonywała też sama wiele utworów w "Violetcie".

Największym krokiem ku muzycznej sławie Martiny stał się podpisany w 2015 r. kontrakt płytowy z wytwórnią Hollywood Records. W kwietniu 2016 r. ukazał się debiutancki album "Tini", na którym znalazły się m.in. utwory z najnowszego filmu Disneya.



Martina Stoessel miała 15 lat, kiedy zaczęła się jej przygoda z serialem "Violetta". Nastolatka zapewne nie przypuszczała, że ta produkcja stanie się ogólnoświatowym telewizyjnym przebojem. Stąd był już tylko jeden krok do świata kina i i roli na wielkim ekranie.

"Tini. Nowe życie Violetty" to pierwszy film fabularny z udziałem Martiny "Tini" Stoessel. Scenariusz filmu, odzwierciedlający wątki z pozaekranowego życia młodej gwiazdy, opowiada o tym, jak opuszcza ona serialowy świat "Violetty" i samotnie wyrusza w podróż do Europy, by na nowo odnaleźć siebie.

Bohaterka filmu ma mnóstwo pracy. Podróżuje z miasta do miasta. Nagrywa piosenki, udziela wywiadów, rozdaje autografy, śpiewa. Kiedy Violetta wraca do rodzinnego Buenos Aires po długim światowym tournée, otrzymuje pewną nieoczekiwaną, przygnębiającą informację.

Postanawia więc zostawić za sobą dotychczasową karierę i wyjechać na drugi koniec świata. To, co wydarzy się podczas zaledwie jednego lata, odmieni ją zarówno jako osobę jak i artystkę. Lato spędzone na Sycylii sprawi, że zacznie inaczej myśleć o sobie i świecie. Narodzi się gwiazda - inna od tej, którą wszyscy znali.

Dla reżysera film Disneya to historia artystki, która stwarza się na nowo. "Mamy tu nowy świat, nową historię. Innych, fascynujących ludzi, nowe wyzwania i, oczywiście, pokusy" - mówił o filmie Juan Pablo Buscarini.

"Violetta ulega całkowitej przemianie. Mówi o tym ostatnia piosenka, napisana już przez nową, odmienioną Tini" - opowiadała już po premierze filmu młoda aktorka.



Obok Martiny "Tini" Stoessel w produkcji wystąpili również inni członkowie obsady serialu "Violetta": Jorge Blanco, Mercedes Lambre i Clara Alonso. W przedsięwzięciu w reżyserii Juana Pablo Buscarini wzięła też udział wielokrotnie nagradzana hiszpańska aktorka Angela Molina, która ma za sobą role w filmach największych twórców, takich jak Pedro Almodovar czy Ridley Scott.



"Tini. Nowe życie Violetty" to komedia muzyczno-romantyczna, porównywana do musicalu "Mamma Mia!". Film pokaże Polsat Film w niedzielę, 14 marca, o godzinie 11:05.