Scorsese wziął w Watykanie udział w konferencji "The Global Aesthetics of the Catholic Imagination", zorganizowanej przez pismo "La Civiltà Cattolica" i Uniwersytet Georgetown.

Antonio Spadaro z "La Civiltà Cattolica" ujawnił, że Scorsese był poruszony apelem papieża do artystów, by "pozwolili nam zobaczyć Jezusa".

Martin Scorsese pełen podziwu dla "Ewangelia wg świętego Mateusza" Pasoliniego

Podczas konferencji Scorsese mówił m.in. o swym podziwie dla filmu Piera Paola Pasoliniego "Ewangelia wg świętego Mateusza" . Włoski reżyser w swym głośnym obrazie zdecydował się na całkowitą wierność w swoim filmie tekstowi Ewangelii wg świętego Mateusza. Aktorzy, najczęściej nieprofesjonaliści - Jezusa zagrał 19-letni student ekonomii z Hiszpanii - zamiast napisanych dialogów, recytowali w całości biblijne fragmenty. Pasolini obsadził też w roli Marii swoją matkę - Susannę Pasolini.

"Największy wpływ spośród wszystkich filmów o tematyce biblijnej wywarła na mnie 'Ewangelia wg świętego Mateusza' Pasoliniego. Byłem wtedy w szkole filmowej, miałem tez pomysł na film o życiu Jezusa w stylu kina dokumentalnego, którego akcja rozgrywałaby się w Lower East Side w Nowym Jorku a bohaterowie nosiliby czarne garnitury. Współczesna interpretacja historii, którą wszyscy tak dobrze znamy. Byłem więc poruszony filmem Pasoliniego, ponieważ w pewien sposób pokazał on w filmie to, co ja sam chciałem zrobić" - mówił kilka lat temy Scorsese.

Przypomnijmy, że w 1988 roku Scorsese nakręcił ekranizację powieści "Ostatnie kuszenie Chrystusa" greckiego pisarza Nikosa Kazantzakisa.

Już literacki pierwowzór spotkał się z gwałtowną reakcją ze strony greckiego kościoła prawosławnego. Kazantzakis najpierw został objęty ekskomuniką, następnie odmówiono mu chrześcijańskiego pochówku. Powodem histerycznej recepcji powieści była śmiała teza Kazantzakisa, który proponował alternatywną wersję historii Jezusa, akcentującą jego ludzką naturę, w tym odczuwanie bodźców erotycznych. Do najbardziej kontrowersyjnych momentów książki należy z pewnością moment miłosnego zbliżenia Jezusa z Marią Magdaleną.

Film Scorsese o Jezusie wywołał skandal

Scorsese chciał zekranizować "Ostatnie kuszenie Chrystusa" już na początku lat 80. Scenariusz przyszłego filmu wyszedł spod pióra Paula Schradera, autora słynnego "Taksówkarza", jednak wytwórnia Paramount zrezygnowała z produkcji 14-milionowego filmu po otrzymaniu lawiny listów od prawicowych przedstawicieli środowiska chrześcijańskiego. "Nie jestem aż tak pełen entuzjazmu, żebym miał być gotowy na wszystkie te problemy, które mnie czekają" - miał powiedzieć Martinowi Scorsese prezes Paramount Pictures - Barry Diller.