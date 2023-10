Ich współpraca zaczęła się w 1972 roku, gdy obaj zrealizowali "Ulice nędzy". W swoich długich karierach nakręcili razem dziesięć filmów.

Robert De Niro i Martin Scorsese - 50 lat po pierwszym filmie

"Podczas 80. urodzin [De Niro] zauważyłem, że w Cannes poświęciliśmy sobie jakieś 60 sekund" - zaczął reżyser "Taksówkarza". "Czas krwawego księżyca" debiutował na Lazurowym Wybrzeżu w maju 2023 roku. Został wówczas bardzo dobrze przyjęty przez widzów i krytykę.

Scorsese zdradził, że po premierze filmu udali się ze zdobywcą Oscara za "Wściekłego byka" na basen. Tam położyli się i zamówili szampana. W pewnym momencie De Niro powiedział: "Uwierzyłbyś, że za 50 lat będziemy właśnie tutaj"? Scorsese zaprzeczył. Aktor zaproponował wtedy, by wznieśli mały toast.

Twórca "Aviatora" mówił o swojej przyjaźni z De Niro. "Darzymy się dziwnym zaufaniem. Doszło do nas, że czujemy się podobnie, jeśli chodzi o określone sytuacje" - stwierdził reżyser.

De Niro namówił Scorsesego do realizacji "Wściekłego byka"

Scorsese wspominał także, jak De Niro namówił go do realizacji "Wściekłego byka". "Zrobiliśmy 'Taksówkarza' i 'New York, New York', który niestety się nie sprzedał, a ja z trudem wyobrażałem sobie ekscytację z powodu kolejnego filmu. Dostałem depresji, pojawiły się inne problemy i właściwie to prawie umarłem" - wspominał 80-letni zdobywca Oscara.

Według niego De Niro naciskał na niego, by wrócił do pracy i zrealizował "Wściekłego byka". W końcu Scorsese trafił do szpitala na długi czas. Któregoś dnia pojawił się w nim De Niro i powiedział: "Wstawaj, Marty". Scorsese w końcu poszedł za naleganiami przyjaciela, czego efektem było jedno z najważniejszych dzieł jego filmografii. De Niro otrzymał Oscara za główną rolę w tym filmie.

"Czas krwawego księżyca" wszedł do polskich kin 20 października 2023 roku.

