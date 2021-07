Marta Żmuda Trzebiatowska: Czeski film

Gwiazda „Na dobre i na złe” jest obecnie w Czechach, gdzie bierze udział w zdjęciach do czeskiej komedii „Indianin”. Dla Marty Żmudy Trzebiatowskiej ten projekt to spełnienie marzeń, gdyż od dawna uwielbia poczucie humoru naszych południowych sąsiadów. W obsadzie filmu jest również Daniel Olbrychski.

Marta Żmuda Trzebiatowska /Paweł Wrzecion /MWMedia

"Ahoj przygodo! Właśnie zaczęłam zdjęcia do nowego filmu. Tym samym spełnia się moje kolejne zawodowe marzenie, zawsze byłam fanką czeskich komedii, a teraz w niej gram. Jak to się mówi, uważaj o czym marzysz. Uwielbiam czeskie poczucie humoru. Czesi jak nikt inny potrafią opowiadać o życiu: refleksyjnie, z dystansem do siebie i zabawnie" - Marta Żmuda Trzebiatowska przyznała na Instagramie.

Produkcja, w której dostała angaż, to komedia "Indianin". Jej głównym bohaterem jest finansista, który bez reszty oddany jest pracy. Niespodziewanie w jego życie wkracza duch starego Indianina, który chce zmienić jego sposób patrzenia na świat. Rolę Indianina kreuje Daniel Olbrychski. A jak polski aktor wygląda w pióropuszu, możemy przekonać się, obserwując oficjalny profil instagramowy tego filmu. We wspomnianego finansistę wciela się natomiast Karel Roden. Ten czeski gwiazdor ma na swoim koncie również role w hollywoodzkich produkcjach ("Hellboy", "15 minut", "Largo Winch").

Żmuda Trzebiatowska na razie nie wyjawiła, kim jest jej bohaterka. "Film 'Indianin' myślę, że przypadnie wam do gustu. Mnie ten scenariusz bardzo się podoba i liczę, że zrobimy bardzo dobry film" - powiedziała aktorka w relacji na InstaStories.



Aktorka wakacje ma już za sobą. W tym roku wypoczywała nad polskim morzem.