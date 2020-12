Marta Wierzbicka w nietypowy sposób pokazała ukochanego!

Marta Wierzbicka postanowiła opublikować życzenia świąteczne w wersji "last minute". W ostatnich godzinach świąt na jej Instagramie pojawił się post, w którym po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć jej partnera. Gwiazda pochwaliła się ukochanym w bardzo nietypowy sposób.

Marta Wierzbicka wyznała, że w ciągu ostatnich 2 lat schudła 12 kilogramów /Tomasz Urbanek /East News

Marta Wierzbicka to aktorka, która zasłynęła m.in. rolą Oli Zimińskiej w popularnym serialu "Na Wspólnej". Gwiazda już zakończyła przygodę z tą produkcją, jednak nadal ma mnóstwo fanów, którzy ochoczo reagują na jej najnowsze zdjęcia.

Aktorka jest aktywna na swoim Instagramie, jednak podczas świąt post z życzeniami dla internautów pojawił się wyjątkowo późno. Takie życzenia "last minute" zrekompensowało to, że mogliśmy po raz pierwszy, zobaczyć jej ukochanego, choć Marta pokazała go w niezwykle oryginalny i pomysłowy sposób.

"Drodzy, jeszcze na ostatnią chwile chciałam Wam życzyć dużo miłości i pogody ducha. Pozytywnej energii i samych dobrych ludzi blisko Was" - napisała aktorka.

Z pewnością niewielu spodziewało się, że aktorka pokaże swojego życiowego partnera, a najprawdopodobniej nikt nie przypuszczał zaprezentowania go w tak artystycznej formie.



Mimo że internauci nie otrzymali zdjęcia ukochanego gwiazdy, to w komentarzach wszyscy wyrażali swój podziw zarówno samym obrazkiem, jak i szczęśliwą parą, którą na nim zobaczyli. W komentarzach mogliśmy poczuć masę pozytywnej energii, którą fani wysłali pod adresem Marty Wierzbickiej.

"Love it! Ściskam Was najmocniej!", "Ale fajny obrazek", "Piękna para!", "To jest piękne i z jaką energią", "Jezu, jakie to jest ładne" - piszą fani.



Autor: Konrad Lubaszewski

