Marisa Tomei: Seksowna ciotka

Jej nazwisko w języku japońskim znaczy "niewidzialna", jednak z okazji 55. urodzin stawiamy Marisę Tomei w pełnym świetle!

Marisa Tomei ma 55 lat, ale wciąż doskonale się prezentuje /Dimitrios Kambouris /Getty Images

Kariera artystyczna Tomei zaczęła się od malutkiej rólki w filmie "Chłopak z klubu Flamingo". Aktorka wypowiadała w nim zaledwie jedną kwestię: "Jesteś pijany", ale to wystarczyło by zadecydowała, iż praca w filmie jest tym, czym chce się zajmować.

Tomei rzuciła studia i rozpoczęła pracę jako aktorka w mydlanych operach. W przeciągu kilku lat wystąpiła w takich serialach jak: "One Life to Live", "As the World Turns" czy "Inny świat".

Pierwszą znaczącą rolą kinową, którą zwróciła na siebie uwagę krytyków i widzów, była postać córki Sylvestra Stallone w filmie "Oscar" (1991). W 1992 roku w filmie "Mój kuzyn Vinny" zagrała dziewczynę początkującego adwokata (Joe Pesci) - brawurowa kreacja przyniosła jej Oscara za najlepszą rolę drugoplanową.

Najbardziej zadziwiająca plotka dotycząca Tomei ma związek właśnie ze zdobytym przez nią Oscarem. Podobno otrzymała go... przez pomyłkę - z winy przejęzyczenia wręczającego. Chociaż pogłoskę tę oficjalnie zdementowała czuwająca nad oscarową galą firma Price Waterhouse, jej echa powracają nawet współcześnie.

Tuż po oscarowym triumfie za rolę w "Moim kuzynie Vinny", Tomei stanęła na ślubnym kobiercu z... Charliem Chaplinem w biograficznym filmie Richarda Attenborougha. W roli Mabel Normand partnerowała na ekranie gwieździe obrazu i swojemu ówczesnemu chłopakowi - Robertowi Downeyowi Jr.

Rok później oglądaliśmy ją w obyczajowym obrazie "Skryta namiętność". Ekranowa zażyłość z Christianem Slaterem tak bardzo przypadła do gustu młodzieżowej widowni, że para triumforwała podczas gali MTV Film Awards w kategorii "Najlepszy pocałunek". W nowej fryzurze, ale identycznej konwencji komedii romantycznej oglądaliśmy ją w kolejnym obrazie, w którym ponownie stworzyła duet z Robertem Downeyem Jr. - "Tylko ty" (1994) Normana Jewisona.