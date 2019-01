Marieta Żukowska: Święto polskiego kina

"Zimna wojna" sprawiła, że zaczynamy zwracać się ku polskiemu kinu - mówi Marieta Żukowska. Jej zdaniem Polacy nie są świadomi wysokiej jakości polskiej kinematografii i sukcesów, jakie odnosi ona na arenie międzynarodowej. Nominacje filmu Pawła Pawlikowskiego do Oscarów uważa za święto polskiego kina, ma też nadzieję, że dzięki temu Polacy będą czerpać z rodzimej kinematografii dumę taką, jaką odczuwają z sukcesów polskich sportowców.

22 stycznia Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła nominacje do tegorocznych Oscarów. Obraz "Zimna wojna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, który zdobył tak prestiżowe nagrody jak Europejska Nagroda Filmowa oraz Złota Palma za reżyserię podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, został nominowany aż trzykrotnie. O Oscary powalczy w kategoriach najlepszy film obcojęzyczny, zdjęcia oraz reżyseria. Zdaniem Mariety Żukowskiej jest to prawdziwe święto kina, potwierdzające świetną kondycję polskiej kinematografii.



- Jestem przeszczęśliwa i myślę, że to jest po prostu święto polskiego kina, ale też w ogóle święto kina - mówi aktorka agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Gwiazda uważa, że polskie społeczeństwo nie jest świadome jakości rodzimej kinematografii. Do opinii publicznej nie przebija się duża część informacji o zdobywanych przez polskich filmowców międzynarodowych nagrodach. Tymczasem młodzi reżyserzy z Polski, twórcy zarówno krótkich, jak i długich metraży, są doceniani na światowych festiwalach filmowych. Aktorka jest zdania, że przydałaby się akcja społeczna zwiększająca świadomość Polaków w tym zakresie.

- Bardzo się cieszę, bo "Zimna wojna" w końcu przyniosła to wszystko, że zaczynamy o tym mówić, zaczynamy się zwracać ku kinu polskiemu, czerpiemy z tego dumę i siłę tak jak z naszych sportowców - opowiada Żukowska.

91. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w nocy z 24 na 25 lutego.