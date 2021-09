Maria Bakalova: Z "Borata" do komedii romantycznej

"The Honeymoon" to brytyjsko-włoska koprodukcja, której reżyserem będzie Dean Craig, znany scenarzysta, który w 2020 roku zadebiutował jako reżyser romantyczną komedią Netfliksa "Pokochaj, poślub, powtórz". Wcześniej był scenarzystą głośnej czarnej komedii "Zgon na pogrzebie".



Zdjęcia do filmu "The Honeymoon" rozpoczną się na początku września w Rzymie i w Wenecji. Filmowa podróż poślubna głównych bohaterów zostanie zamieniona w koszmar przez przyjaciela pana młodego, który wyruszy do Włoch razem z nowożeńcami. W pozostałych rolach w komedii romantycznej "The Honeymoon" wystąpią Pico Alexander ("Wszyscy moi mężczyźni"), Asim Chaudhry ("Czarne lustro: Bandersnatch") oraz Lucas Bravo ("Emily w Paryżu").

Maria Bakalova: Kariera po "Kolejnym filmie o Boracie"

"Pomysł na film zaintrygował mnie, bo to eskapistyczna komedia, która stawia na głowie klasyczny schemat filmu kumpelskiego. Zmienia go poprzez dodanie pochodzącej z Europy Wschodniej silnej postaci kobiecej. Myślę, że po niemal dwóch latach pandemii wszyscy potrzebujemy czegoś, co podniesie nas na duchu i pomoże nam mentalnie uciec z naszych mieszkań. Cieszy mnie też to, że znalazłam się wśród producentów tego filmu" - powiedziała Bakalova w rozmowie z "The Hollywood Reporter".

Po sukcesie "Kolejnego filmu o Boracie", Bakalova wystąpiła niedawno w podejmującym współczesne problemy społeczne bułgarskim dramacie "Kobiety płaczą". Aktorkę zobaczymy też w komedii "The Bubble" Judda Apatowa oraz u boku Pete'a Davidsona w horrorze "Bodies Bodies Bodies".