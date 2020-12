Margot Robbie: Zupełnie inna Barbie

Barbie to najbardziej popularna lalka na świecie, nic więc dziwnego, że wkrótce doczeka się filmu pełnometrażowego. W tytułowej roli w tej produkcji wystąpi Margot Robbie. Według zapowiedzi aktorki, efekt finalny zaskoczy widzów, którzy spodziewają się zupełnie czegoś innego, niż pokazane zostanie w filmie. Mają o to zadbać scenarzyści Noah Baumbach („Historia małżeńska”) i Greta Gerwig („Małe kobietki”). Gerwig będzie również reżyserować film "Barbie".

Margot Robbie w filmie "Wilk z Wall Street" /NG Collection / Interfoto / Agencja FORUM

"Barbie jest taką zabawką, która kojarzy się widzom jednoznacznie. Myślą sobie, że no tak, Margot Robbie zagra tę idealną lalkę. O czymkolwiek byście nie myśleli, zamierzamy pokazać wam coś zupełnie innego. Film, o którym nie mieliście pojęcia, że chcecie go zobaczyć" - tłumaczą w wywiadzie dla portalu "The Hollywood Reporter" Margot Robbie, która jest też współproducentką filmu, oraz producent Josey McNamara.



Słowa Robbie mogą oznaczać, że na idealnym wizerunku lalki Barbie pojawią się jakieś rysy. Kultowa zabawka kojarzona jest z wymarzonym, nieskazitelnie pięknym światem, w którym wszystko jest idealne - jej ubrania, jej domy, jej samochody oraz oczywiście jej partner - Ken.



Reklama

"Uhonorujemy tę markę oraz jej fanów jak należy, ale mamy też zamiar ich zaskoczyć. Damy z siebie wszystko, by tylko sprowokować naszym filmem wnikliwe dyskusje" - zapowiada aktorka.

Osobami, które mają przyczynić się do zmiany postrzegania wizerunku lalki Barbie są jedni z najbardziej cenionych obecnie twórców filmowych - Noah Baumbach i Greta Gerwig.



"Film 'Barbie' jest naszym Everestem. Tak jak powiedziała Margot, wydaje wam się, że wiecie, jak będzie wyglądać film o Barbie. Ale Greta i Noah zmienią jej postrzeganie. Nie możemy się doczekać, aż będziemy mogli podzielić się efektami naszej pracy z widzami" - mówi McNamara.



Tajemnicą jest to, w jakim stadium produkcji jest teraz film "Barbie". Robbie nie zdradziła żadnych szczegółów na ten temat. Nie wiadomo nawet, czy gotowy jest już scenariusz filmu.

Prace nad przeniesieniem Barbie na duży ekran trwają od 2017 roku. Początkowo gwiazdą produkcji miała być aktorka komediowa Amy Schumer.

Margot Robbie ma teraz sporo pracy. Jest wiązana z przynajmniej kilkoma produkcjami, głównie komiksowymi. Na pewno powtórzy rolę Harley Quinn w reżyserowanym przez Jamesa Gunna filmie "The Suicide Squad". W tym samym wcieleniu ma też pojawić się w filmie "Gotham City Sirens", a także w niezatytułowanym jeszcze projekcie, w którym ponownie zobaczymy ją u boku Jareda Leto w roli Jokera.



Inną niezatytułowaną jeszcze produkcją z jej udziałem jest nowy film Davida O. Russella, gdzie wystąpi u boku Christiana Bale’a i Johna Davida Washingtona.