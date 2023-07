Po występie w głośnej komedii kryminalnej "Wilk z Wall Street" z 2013 roku gwiazda błyskawicznie trafiła do aktorskiej pierwszej ligi. Od tamtej pory Australijka zagrała w szeregu kinowych hitów - dość wspomnieć takie tytuły, jak "Legion samobójców", "Jestem najlepsza. Ja, Tonya", "Gorący temat", "Maria, królowa Szkotów" czy "Pewnego razu... w Hollywood". Na koncie ma ona dwie nominacje do Oscara, trzy nominacje do Złotych Globów, pięć nominacji do nagród BAFTA i dwie statuetki Critics’ Choice. W 2017 roku amerykański magazyn "Time" umieścił Robbie na prestiżowej liście 100 najbardziej wpływowych ludzi świata. Zeszłego lata zaś została okrzyknięta najlepiej zarabiającą aktorką Fabryki Snów.

Zdjęcie Margot Robbie / AFP

Margot Robbie: Skromna dziewczyna z Australii, która podbiła Hollywood

Margot Robbie urodziła się 2 lipca 1990 roku w miasteczku Dalby w australijskim stanie Queensland. Wraz z trójką rodzeństwa została wychowana na farmie dziadków przez swoją matkę, fizjoterapeutkę Sarie Kessler. "Moja mama jest niesamowitą kobietą. Musiała być bardzo silna, żeby nas wychować i utrzymać. To najszlachetniejsza i najbardziej moralna osoba, jaką znam" - mówiła niegdyś czule o swojej rodzicielce. Ojciec aktorki, farmer Doug Robbie zostawił rodzinę, gdy przyszła gwiazda kina miała pięć lat. Zapytana o niego kiedyś przez jednego z dziennikarzy odparła: "W niczym nie jestem do niego podobna. Nie mamy ze sobą nic wspólnego".

Zdjęcie Margot Robbie / Robert Prezioso/Getty Images / Getty Images

Okres dorastania gwiazda wspomina jednak z rozrzewnieniem. Aktorka podkreśla, że mimo imponujących sukcesów na koncie woda sodowa nigdy nie uderzyła jej do głowy, co zawdzięcza swojemu pochodzeniu. "Gdy ja i moje rodzeństwo byliśmy dziećmi, polowaliśmy na dziki, wspinaliśmy się po drzewach i surfowaliśmy. O rolnictwie i hodowli zwierząt wiedzieliśmy więcej niż można sobie wyobrazić. Wychowanie, które otrzymałam, trudno uznać za takie, które kogokolwiek doprowadziłoby do kariery w branży filmowej" - zdradziła w rozmowie z "The Resident". A jednak, jak podkreśla mama aktorki, Margot już jako mała dziewczynka "kochała występować". "Wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazywały, więc powinnam była wcześniej to dostrzec. Sądziłam, że jest po prostu dzieckiem rozwiniętym ponad swój wiek" - powiedziała matka gwiazdy w ich wspólnym wywiadzie udzielonym australijskiemu magazynowi "Vogue".

Zanim Robbie trafiła do hollywoodzkiej pierwszej ligi, imała się różnych zajęć - jako nastolatka pracowała m.in. w aptece, magazynie i popularnym barze szybkiej obsługi Subway, gdzie sprzedawała kanapki. W dzieciństwie planowała, że zostanie... magikiem. "Nauczyłam się różnych sztuczek i uważałam je za absolutnie genialne. Przez długi czas uważałam, że aktorstwo to nie zawód - myślałam, że to przytrafia się tylko ludziom żyjącym w Hollywood" - zdradziła. Gwiazda od dziecka jest też wielką miłośniczką sportu, a zwłaszcza hokeja. Po przeprowadzce do Nowego Jorku dołączyła nawet do lokalnej amatorskiej drużyny jako prawoskrzydłowa.

Aktorstwem Robbie na poważnie zainteresowała się w liceum. "Pewnego dnia wróciłam do domu i powiedziałam mamie: ‘Nie spodoba ci się to, ale postanowiłam zostać aktorką’" - zdradziła w rozmowie z gazetą "Vogue". "Gdy to usłyszałam, musiałam zbierać szczękę z podłogi. Byłam w szoku" - wyznała jej matka. Mimo wątpliwości na temat tego, czy córka obrała właściwy kierunek, Kessler zachęcała ją do podążania za marzeniami. W wieku 17 lat Robbie skontaktowała się z agencją castingową w Melbourne i wzięła udział w przesłuchaniu do roli w popularnej australijskiej operze mydlanej "Sąsiedzi". Choć pierwotnie miała zagrać jedynie epizod, jej występ spodobał się tak bardzo, że pozostała w obsadzie na trzy kolejne lata. Wkrótce potem Margot wyruszyła na podbój Hollywood.

Na dużym ekranie zadebiutowała we wrześniu 2013 roku pojawiając się w komedii romantycznej "Czas na miłość". Prawdziwą sławę przyniosła jej wszelako rola w "Wilku z Wall Street", który trafił na ekrany trzy miesiące później.

Margot Robbie: Zagrała rolę życia?

Już dziś na ekrany kin trafia film "Barbie", w którym Robbie zagrała tytułową rolę.

"Barbie" to wyprodukowana przez Warner Bros komedia fantasy, której bohaterką jest tytułowa lalka . Za kamerą stanęła Greta Gerwig , która ma na swoim koncie takie filmy jak "Lady Bird" i "Małe kobietki" .



"Barbie jest taką zabawką, która kojarzy się widzom jednoznacznie. Myślą sobie, że no tak, Margot Robbie zagra tę idealną lalkę. O czymkolwiek byście nie myśleli, zamierzamy pokazać wam coś zupełnie innego. Film, o którym nie mieliście pojęcia, że chcecie go zobaczyć" - tłumaczyli twórcy w wywiadzie dla portalu "The Hollywood Reporter".



W rozmowie z "Variety" Margot Robbie zapewniła, że film "Barbie" nie będzie przesłodzoną historią, a fani cukierkowego świata tytułowej lalki będą zaskoczeni. Podobnie mówiła w wywiadzie dla "Hollywood Reporter".

"Kiedy ludzie słyszą tytuł 'Barbie', to wydaje im się, że wiedzą, czego mogą się spodziewać. Jednak, gdy dowiadują się, że za reżyserię odpowiada Greta Gerwig, która jest też współautorką scenariusza, tracą tę pewność. Film z całą pewnością nie będzie tym, czego wszyscy się spodziewają" - powiedziała aktorka.

Z pierwszych recenzji, jakie pojawiły się po pokazach przedpremierowych wynika, że produkcja Grety Gerwig to jeden z najlepszych filmów ostatnich miesięcy, mający szansę na liczne nominacje do Oscarów. Krytycy zachwycają się nie tylko wspaniałą scenografią i poruszającą historią, ale i kreacjami aktorskimi. Nie brakuje opinii, że to jedna z najlepszych ról w karierze Margot Robbie i partnerującego jej Ryana Goslinga, który wcielił się w Kena.