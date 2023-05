Margot Robbie w roli Barbie wyobrażała sobie Gal Gadot

"Barbie": Margot Robbie o kulisach filmu

O filmie "Barbie" mówi się od dawna. Wciąż wiadomo niewiele. Margot Robbie , filmowa Barbie, zaleciła zniecierpliwionym widzom porzucić wszelkie oczekiwania. Aktorka w najnowszym wywiadzie dla magazynu "Vogue" opowiedziała nieco więcej o kulisach filmu. Przyznała m.in., że nie przypomina sobie, aby w dzieciństwie sama posiadała wśród swoich zabawek tę lalkę, długo też nie wyobrażała sobie, że kiedyś będzie jej filmowym ucieleśnieniem.

Reklama

Gwiazda wyznała, że gdy wraz z reżyserką Gretą Gerwig myślały o filmowej Barbie ich pierwszym wyborem była Gal Gadot. Zdaniem aktorki filmowa Wonder Woman reprezentuje "energię Barbie" czyli połączenie piękna i niezwykłej żywiołowości.



"Jest tak niewiarygodnie piękna, ale nie nienawidzisz jej za to, ponieważ jest tak autentycznie szczera i tak niezwykle miła, że byłoby to idiotyczne" - komplementowała koleżankę po fachu Robbie. Niestety, Gadot nie mogła dołączyć do obsady w związku z innymi zobowiązaniami.

O tym, jak sama Robbie poradziła sobie z tytułową rolą przekonamy się już 21 lipca. Z pewnością film będzie jedną z najbardziej wyczekiwanych letnich premier, a sama aktorka ma nadzieję, że ludzie opuszczą seans tocząc ożywione dyskusje.

Zdjęcie Gal Gadot jako Wonder Woman / materiały prasowe

"Barbie": Co wiemy o filmie?

Szczegóły scenariusza filmu "Barbie" są nieznane. Wiadomo, że twórcy chcą pokazać nieszablonowe podejście do postaci słynnej lalki. Wiadomo też, że główną bohaterkę gra Margot Robbie . Kena gra Ryan Gosling .

Reżyserią filmu zajęła się Greta Gerwig , która ma na swoim koncie takie filmy jak "Lady Bird" i "Małe kobietki" .



W rozmowie z "Variety" Margot Robbie zapewniła, że film "Barbie" nie będzie przesłodzoną historią, a fani cukierkowego świata Barbie będą zaskoczeni. Podobnie mówiła w wywiadzie dla "Hollywood Reporter".

"Kiedy ludzie słyszą tytuł 'Barbie', to wydaje im się, że wiedzą, czego mogą się spodziewać. Jednak, gdy dowiadują się, że za reżyserię odpowiada Greta Gerwig, która jest też współautorką scenariusza, tracą tę pewność. Film z całą pewnością nie będzie tym, czego wszyscy się spodziewają" - powiedziała aktorka.