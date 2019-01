Margot Robbie ponownie jako Harley Quinn

Rozpoczęły się zdjęcia do komiksowego widowiska "Birds of Prey". W jednej z głównych ról pojawi się Margot Robbie, która ponownie wcieli się w szaloną Harley Quinn. W internecie pojawiła się krótka zapowiedź produkcji.

Margot Robbie /AFP PHOTO / VALERIE MACON / AFP

"Brids of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)" będzie adaptacją komiksów wydawnictwa DC. Centralnymi postaciami mają być Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead), policjantka Renee Montoya (Rosie Perez) i Harley Quinn. Ta ostatnia jest dobrze znana widzom. Robbie zagrała ją wcześniej w "Legionie samobójców" (2016) Davida Ayera.

Reklama

Komiksowa seria była jednym z wielu spin-offów Batmana. Póki co nie należy spodziewać się występu Mrocznego Rycerza. Fabuła ma się skupić na walce bohaterek (i Harley Quinn) z mafijnym bossem miasta Gotham - Czarną Maską (Ewan McGregor).



Wideo "Birds of Prey" [teaser]

Chociaż "Legion samobójców" okazał się kasowym hitem, jego recenzje były fatalne. Grana przez Robbie Harley Quinn jako jedyna otrzymała w miarę dobre opinie. Aktorka nie ukrywała, że zamierza powrócić do roli. W przeszłości zapowiedziano aż trzy filmy z nią w roli głównej - "Birds of Prey", "Legion samobójców 2" oraz niezatytułowany film o przygodach Quinn i Jokera. Ostatecznie postać pojawi się tylko w pierwszym z nich, a trzeci został anulowany.



Robbie potwierdziła rozpoczęcie zdjęć do "Birds of Prey" na swoim koncie na Instagramie.



Reżyseruje Cathy Yan. Premiera przewidziana jest na 7 lutego 2020 roku. Film ma mieć kategorię wiekową R. Oznacza to, że w Stanach osoby poniżej 17 roku życia będą mogły wejść na salę kinową tylko z kimś pełnoletnim.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Legion samobójców" [trailer] materiały dystrybutora