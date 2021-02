"Margaret Atwood. Słowo to siła": Portret niezwykłej kobiety i pisarki

Sukces telewizyjnej adaptacji powieści "Opowieść podręcznej" sprawił, że Margaret Atwood stała się powszechnie znaną autorką. Film dokumentalny "Margaret Atwood. Słowo to siła" przedstawia portret tej niezwykłej kobiety i pisarki. Premiera produkcji odbędzie się w poniedziałek, 1 marca w HBO GO.

Margaret Atwood. w dokumencie "Słowo to siła" /HBO

Dorobek poetki i pisarki Margaret Atwood nigdy nie był bardziej aktualny niż w obecnych czasach. Stała się powszechnie znana dzięki ogromnej popularności telewizyjnej ekranizacji powieści Opowieść podręcznej, ale niewiele osób zna kobietę i pisarkę, która ją napisała i zawsze zdaje się wiedzieć, co czeka nas w przyszłości. Poznajemy ją bliżej dzięki twórcom dokumentu "Margaret Atwood. Słowo to siła".

Filmowcy towarzyszyli jej z kamerą przez 12 miesięcy. Dokument jest kameralnym zapisem międzynarodowych podróży Atwood, podczas których przemawiała publicznie wraz ze swoim partnerem Graemem Gibsonem. Wszędzie entuzjastycznie witana przez tłum ludzi w bardzo różnym wieku - sala w Chicago jest pełna studentów, wierni czytelnicy czekają na pisarkę na festiwalu książek w Walii, a w Amsterdamie czekają na nią działacze na rzecz praw człowieka. Atwood odwiedza Harvard, który stał się dla niej źródłem inspiracji i miejscem, w którym toczy się akcja powieści "Opowieść podręcznej" oraz powstałego na jej podstawie serialu. Na terenie uczelni spotyka się z odtwórczynią głównej roli - aktorką Elisabeth Moss i kostiumolożką Ane Crabtree, która nie tylko zaprojektowała charakterystyczne czerwone stroje zakładane przez kobiety podczas feministycznych protestów na całym świecie, ale także kostiumy do serialu "Westworld".

Dokument opowiada także o życiu Atwood - okresie jej dorastania w kanadyjskiej głuszy, nauce w domu, w którym nie było telewizora, poetyckim debiucie na Uniwersytecie Harvarda, gdzie poznała swojego partnera Graeme’a Gibsona i jego działalności politycznej. Twórcy dokumentu analizują i zestawiają z życiem bohaterów motywy z najważniejszych powieści Atwood. Wyjaśniają też, jakie prywatne wydarzenia i czynniki społeczne stały się inspiracją dla jej twórczości. O życiu prywatnym pisarki opowiadają jej najbliżsi przyjaciele, członkowie rodziny oraz sama bohaterka.



Zdjęcie Graeme Gibson i Margaret Atwood / HBO

Dokument "Margaret Atwood. Słowo to siła" wyreżyserowali Nancy Lang i Peter Raymont, którzy są także jego producentami. W filmie, oprócz Margaret Atwood, zobaczymy między innymi Graeme’a Gibsona, Ane Crabtree, Elisabeth Moss raz Sarah Polley. Poezję i prozę Atwood czyta Tatiana Maslany.

"To były niezwykłe, choć trochę przerażające dwa lata. Jeździliśmy po całym świecie z kamerą za Margaret i Graemem, starając się nadążyć za niezwykle ciekawą świata, energiczną parą, próbując zrozumieć tajemnicę ich sukcesu jako pisarzy oraz wpływowych osób publicznych. Przyjęli nas bardzo serdecznie, zaprosili na rodzinne wakacje - rejs wokół Islandii, oraz do swojego letniego domu na wyspie Pelee, wpuścili nas do swojej kuchni w Toronto, gdzie przekomarzali się z nami jak para młodych kochanków. To dla nas zaszczyt, że zostaliśmy zaproszeni do ich świata. Poznaliśmy ich rodzinę, najbliższych przyjaciół i współpracowników, który są czasem tymi samymi osobami. Czytaliśmy i wracaliśmy do wielu ich książek. Pokonaliśmy strach i wstyd, żeby lepiej ich poznać. W naszym dokumencie łączymy dwa wątki: ich wspólne podróże po całym świecie, podczas których Margaret przemawia publicznie i podpisuje książki podczas spotkań w Ameryce Północnej i Europie, oraz wspólne poznawanie historii ich życia" - mówią Nancy Lang i Peter Raymont.

Zdjęcie Margaret Atwood w kostiumie z serialu "Opowieści podręcznej" / HBO

Dorobek Margaret Atwood obejmuje 16 powieści, 17 tomów poezji, 10 zbiorów opowiadań, osiem książek dla dzieci i cykl komiksów. Ekranizacja jej dystopijnej powieści Opowieść podręcznej zdobyła osiem nagród Emmy, w tym statuetkę dla najlepszego serialu obyczajowego. Margaret Atwood pisze od ponad sześciu dekad, ale stała się kultową pisarką naszych czasów dopiero w wieku 78 lat. Czytelnicy sięgają po jej powieści, kiedy widzą, że polityka zaczyna zmierzać w kierunku autorytaryzmu, są świadkami szybkiego rozwoju technologii i powolnej katastrofy wywołanej przez zmiany klimatyczne. Jej poezja i powieści mówią o przetrwaniu, ale są także narzędziem, które pozwala nam przetrwać. Testamenty, czyli długo oczekiwany sequel Opowieści podręcznej był jedną z powieści, która została wyróżniona w 2019 roku literacką Nagrodą Bookera. Inspiracją do jej napisania był dla pisarki "świat, w którym żyjemy".

Premiera filmu dokumentalnego "Margaret Atwood. Słowo to siła" odbędzie się 1 marca w HBO GO. Premierowa emisja na antenie HBO zaplanowana została na 25 marca na godzinę 22:35.